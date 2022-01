Daniił Miedwiediew walczył o tytuł mistrza Australian Open 2022. Na każdym meczu zawsze towarzyszy mu żona - Daria Miedwiediewa. To nie bez znaczenia dla sportowca, który często powtarza, że jej wsparcie ma ogromny wpływ na jego zawodowe sukcesy i to właśnie od czasu, gdy zaczął się z nią spotykać, jego kariera nabrała tempa.

Moja żona Daria jest jednym z najważniejszych członków mojego zespołu. Dała mi dużo pewności siebie i spokoju. Zawsze mówię, że moment, w którym się oświadczyłem, był dla mnie przełomowy. Od tego momentu zacząłem się wspinać w rankingu - mówił w jednym z wywiadów.

Daniił Miedwiediew ma oparcie w żonie. Kim jest Daria Miedwiediewa?

Daniił Miedwiediew poznał żonę, jeszcze jak był nastolatkiem. Daria wówczas również trenowała grę w tenisa. Pierwszy raz spotkali się podczas zawodów dla młodych tenisistów i tenisistek w tureckiej Antalyi. W jednym z nielicznych, wspólnych wywiadów Daria opowiedziała anegdotę z momentu, gdy po raz pierwszy zobaczyła przyszłego męża.

Siedziałam przy stole, jedząc obiad. Nagle usłyszałam, jak ktoś skowyczy. Moja mama pyta mnie, co się dzieje. Ojciec Weroniki Kudermetowej zaczyna się śmiać i mówi: To jest Miedwiediew. Nie znasz go? Poszliśmy więc i obejrzeliśmy mecz. Trzy i pół godziny, wymiany po 50 uderzeń. Od dzieciństwa Daniił zawsze walczył do końca, był gotów zrobić wszystko na korcie, aby wygrać, bez względu na to, jak wyglądała jego gra. Pod tym względem nic się nie zmieniło - mówiła.

Daria nie kontynuowała długo kariery sportowej. Rozpoczęła studia na Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Daniił dalej trenował i wiele wskazywało na to, że ich drogi już się nie splotą. Stało się jednak inaczej, a wiele zawdzięczać w tym aspekcie można zbiegowi okoliczności. Daniił jako 18-latek przeprowadził się z rodzicami do francuskiej miejscowości Antibes. Traf chciał, że do położonego 30 km dalej Cannes wybrała się Daria, aby kupić sukienkę. Korzystając z okazji, że są niedaleko, zdecydowali się na spotkanie.

Mama wysłała mnie po sukienkę. A Daniił miał urodziny mniej więcej w tym samym czasie. Przyleciałam na kilka dni, zjedliśmy obiad, rozmawialiśmy. Od tego czasu wszystko zaczęło się jakoś rozwijać - wspomina Daria.

Po kilku latach znajomości para zdecydowała się pobrać. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie we wrześniu 2018 roku. Na Instagramie Daria i Daniił chętnie publikują wiele wspólnych zdjęć, także spoza kortu. Dzięki temu fani mogą zobaczyć ich dom czy również to, jak spędzają czas wolny.

