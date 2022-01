Prawicowa organizacja Ordo luris od lat budzi wiele kontrowersji. W mediach mówi się o nich głośno za sprawą ich dyskusyjnych pomysłów, takich jak np. zrównanie praw płodów z prawami ciężarnych pacjentek. Kilka miesięcy temu organizacja przedstawiła projekt, który miałby zakazywać rozwodów, co również wywołało niemałą dyskusję opinii publicznej.

Ordo luris zwróciło uwagę po raz kolejny kilka dni temu, gdy okazało się, że w organizacji doszło do rozłamu. Wiceprezes Tymoteusz Zych oraz kilkunastu innych współpracowników zdecydowali się odejść i tym samym założyć własne stowarzyszenie. Tłumaczono, że powodem są różnice w wizjach i problemy z prezesem Jerzym Kwaśniewskim. Salon 24 informuje jednak, że prawdziwe powody są inne i dotyczą skandalu obyczajowego.

Himalaje hipokryzji w rozpadającym się Ordo luris

Tymoteusz Zych odszedł z Ordo luris już trzy miesiące temu. Jak donosi Salon 24, powodem nie miały być różnice światopoglądowe, a romans wiceprezesa z byłą dyrektorką "Centrum Prawa Międzynarodowego" - Karoliną Pawłowską. Warto zaznaczyć, że obydwoje byli w związkach małżeńskich, których owocem były dzieci. O romansie w kuluarach mówiło się już od jakiegoś czasu, jednak każdy przymykał na to oko. Do czasu. Sprawy nie dało się dłużej tuszować, gdy do siedziby Ordo luris przybył wściekły mąż Pawłowskiej, który miał rzucić się na wiceprezesa, z którym zdradzała go żona.

We wrześniu zeszłego roku mieliśmy nieprzyjemny incydent w Ordo Iuris. Do siedziby wpadł wściekły mąż, który dowiedział się o romansie swojej żony. Panowie pobili się, aż musieli ich rozdzielać pracownicy Instytutu - mówi informator portalu Salon 24.

Karolina Pawłowska na Twitterze potwierdziła, że złożyła pozew o rozwód.

Wiele miesięcy temu zakomunikowałam mężowi, że chcę rozwodu - z przyczyn, których nie chcę komentować. Złożyłam również pozew o rozwód. Od tamtej pory padam ofiarą hejtu, który w ostatnich dniach przybrał bezprecedensową skalę. Dalsze kłamstwa będę ścigać prawnie - czytamy we wpisie.

Karolina Pawłowska i Tymoteusz Zych razem działają w nowej prawicowej organizacji. Obydwoje również są w trakcie rozwodów, które tak potępiali. Gratulujemy.

