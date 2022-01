Więcej zdjęć paparazzi gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Siostry Kardashian i Jenner są jednymi z największych gwiazd mediów społecznościowych. Publikowane przez nie zdjęcia są zawsze idealne i przedstawiają praktycznie niemożliwe do osiągnięcia wzorce, co przeciętne kobiety może wprowadzić w niemałe kompleksy. Co jakiś czas na jaw wychodzą wpadki z przerobionymi zdjęciami Kardashianek. Powyginane meble w tle czy wygładzone twarze dzieci. Takich wpadek było mnóstwo, toteż fani z ciekawością oglądają zdjęcia, na których Kardashianki nie są przerobione. Właśnie w takim wydaniu możemy zobaczyć teraz najstarszą z sióstr - Kourtney.

Kourtney Kardashian przyłapana na planie sesji bielizny. Tak wygląda bez filtrów i Photoshopa

Kourtney Kardashian angażuje się w wiele kampanii reklamowych. Kilka dni temu paparazzi przyłapali ją na planie kolejnej z nich. Celebrytka tym razem pojawiła się na sesji zdjęciowej promującej odważną bieliznę. Paparazzi uwiecznili, jak półnaga Kardashianka paraduje po planie w skąpych strojach. Na zdjęciach Kourtney prezentuje swoją nienaganną figurę, jednak nie trudno dostrzec różnicy pomiędzy tym, co pokazuje na Instagramie, a tym, co widać na zdjęciach paparazzich. Oceńcie zresztą sami.

Widzicie różnicę?

