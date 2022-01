Wszystkie aukcje Plotka sprawdzisz na Gazeta.pl >>>

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już wystartował, a w sieci roi się od ciekawych aukcji gwiazd. Joanna Przetakiewicz zdecydowała się na wystawić torebkę z prywatnej kolekcji od ulubionej projektantki Meghan Markle, a Remigiusz Mróz zachęca do zostania bohaterem jego najnowszej powieści. Również Dawid Podsiadło zdecydował się wesprzeć WOŚP. Swoją ofertę zareklamował ironicznym filmikiem, które w kilka godzin poniosło się po sieci.

Grażyna Torbicka i Dawid Podsiadło kpią z rządu i prezesa TVP. Złożyli im komiczne życzenia. Wszystko dla WOŚP

Dawid Podsiadło wystawił na licytację życzenia dla najbardziej hojnego fana wprost ze sceny. Pomysł bardzo zachęcający, jednak to wideo stworzone na potrzeby promocji jest najbardziej komentowane. Wokalista razem z Grażyną Torbicką nagrał kilkuminutowy materiał, stylizowany na program "Telewizyjny koncert życzeń", który był emitowany w TVP. Prowadzący starej produkcji składali życzenia widzom od najbliższych rodzin, a do nich była dołączona piosenka. Podsiadło i Torbicka wykorzystali ten format, by wyśmiać polskich polityków.

Na liście znalazł się m.in. minister edukacji, Przemysław Czarnek. W życzeniach nawiązano do tytułu "Dzbana roku", które nadano mu w plebiscycie tygodnika "Nie".

Pierwsze życzenia kierujemy do pana Przemysława. Serdeczne gratulacje wywalczonego w tym roku prestiżowego tytułu oraz pozdrowienia dla wszystkich sympatyków Republiki Gileadu w Polsce przesyłają nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Na życzenia mógł liczyć także premier, Mateusz Morawiecki.

Panu Mateuszowi za zupełnie nowe emocje w pracy, a także ogromną pomoc w samodyscyplinie finansowej przesyłają podatnicy oraz księgowi.

Grażyna Torbicka zwróciła się także do Jacka Kurskiego i nawiązała do głównej gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką, Jasona Derulo.

Pani Jackowi w kolejną rocznicę powołania życzenia szampańskiej zabawy i niech sylwester trwa cały rok. Te życzenia przesłał nam pan Dżejson.

Wszystkie oryginalne życzenia usłyszycie w poniższym nagraniu:

Myślicie, że politycy docenią oryginalne życzenia?