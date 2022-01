Więcej o zaginięciu Madeleine McCann przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Madeleine McCann miała cztery lata, gdy w 2007 roku zniknęła z pokoju ośrodka wypoczynkowego Mark Warner, znajdującego się w portugalskim Algarve, gdzie była na wakacjach. Rodzice dziewczynki zorientowali się, że ta zniknęła około godziny 22. Obok łóżka córki znajdowało się otwarte okno. Wezwana natychmiast policja rozpoczęła poszukiwania, jednak do dziś, nikt nie odnalazł dziewczynki. Zaginięciem Madeleine McCann żył cały świat, a Netflix wyprodukował nawet serial dokumentalny na ten temat. Niedawno o sprawie zrobiło się ponownie głośno, ponieważ niemieccy dziennikarze ogłosili, że śledczy znaleźli głównego podejrzanego. Mowa tutaj o Christianie Bruecknerze. Teraz wychodzą na jaw przerażające fakty na jego temat.

Nowe ustalenia w sprawie zaginięcia Madeleine McCann

Główny podejrzany o porwanie Madeleine McCann wymieniał się zdjęciami molestowanych dzieci z grabarzem

Christian Brueckner jest skazanym przestępcą seksualnym. Odbywa karę więzienia za gwałt na 72-letniej Amerykance. Co więcej, w jego sprawie toczy się śledztwo w sprawie napaści seksualnej na dziesięcioletniej dziewczynce. The Mirror podaje, że główny podejrzany wymieniał zdjęcia molestowanych dzieci z właścicielem zakładu pogrzebowego. Grabarz, którego dane nie mogą być jeszcze upublicznione, przyznał się do winy i zdecydował na współpracę z organami ścigania. Materiał, który przekazał funkcjonariuszom, stanowi teraz część dowodów używanych przeciwko Bruecknerowi, również w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Mowa tutaj o nagraniach i zdjęciach molestowanych dzieci, a także wiadomościach wymienianych z Bruecknerem.

The Mirror dodaje, że śledczy ustalili, że grabarz również w przeszłości był skazany za przestępstwa na tle seksualnym i był stałym "klientem" Christiana Bruecknera. Nie wiadomo jednak, ile płacił mu za materiały. Mężczyzna pozostaje anonimowy, ponieważ boi się o bezpieczeństwo rodziny.

Jest przerażony, że zostanie zaatakowany i przerażony tym, że jego rodzina się dowie - mówiła dziennikarka śledcza Jutta Rabbe na łamach "Sunday Times".

Rodzice zaginionej Madeleine McCann kilkanaście dni temu wyrazili żal, że nie są informowani na bieżąco o postępach w sprawie, a głównym źródłem ich informacji są media. Najnowszych doniesień jeszcze jednak nie skomentowali.

