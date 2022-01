Maja Bohosiewicz ma smykałkę do interesów. Celebrytka prężnie działa jako influencerka i niemalże codziennie na jej Instagramie pojawiają się sponsorowane posty wielu marek. Co więcej, sama zainteresowana otworzyła również własny biznes - markę odzieżową Le Collet, której butik mieści się w centrum Warszawy. Aktorka osiągnęła sukces w życiu zawodowym, jak również prywatnym, a to dzieli z mężem - Tomaszem Kwaśniewskim. Niedawno na Instagramie zdradziła nieco więcej na temat tego, czym zajmuje się jej ukochany.

Czym zajmuje się mąż Mai Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz, jak każda porządna influencerka, co jakiś czas urządza Q&A na Instagramie. Jedna z fanek podpytała celebrytkę, o biznesy jej męża, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że Tomasz Kwaśniewski odpowiada za firmę Healthy Labs, która produkuje popularne wśród gwiazd suplementy.

Tak, Health Labs to pomysł i realizacja Tomka i jego wspólnika Jacka - dodała Bohosiewicz.

Tomasz Kwaśniewski instagram.com/majabohosiewicz

Zajrzeliśmy na profil Tomasza Kwaśniewskiego na platformie Linkedin, z którego dowiedzieliśmy się, że jest współwłaścicielem firmy Stały kurs, która zajmuje się pomaganiem małym i średnim przedsiębiorstwom w unikaniu problemów związanych ze zmiennymi kursami walut. Co więcej, Tomasz Kwaśniewski jest również wspólnikiem w biznesie żony, wcześniej wspomnianym butiku Le Collet.

Mąż Mai Bohosiewicz inwestuje również w spółkę zajmującą się wynajmem apartamentów w Ustce, których cena za noc wynosi około 200 złotych. Oprócz tego jest członkiem zarządu rodzinnego interesu JD Beaute, prezesem spółki związanej z oprogramowaniami komputerowymi. Tomasz Kwaśniewski może pochwalić się również udziałami w firmie Faceonized, należącej do Piotra Czaykowskiego. Ta spółka zajmuje się nowymi technologiami.

To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, która analizuje i szczegółowo określa cechy osobowości. Wykorzystując holistyczne podejście do człowieka, pomaga odkryć jego charakter - czytamy na stronie firmy.

Widzieliście, że mąż Mai Bohosiewicz jest tak obrotny?

