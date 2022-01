Więcej o metamorfozach polskich gwiazdach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Fabienne Wiśniewska, podobnie jak jej mama Mandaryna, nie boi się odważnych zmian wizerunkowych. Córka Michała Wiśniewskiego zmieniła charakterystyczny, brązowy kolor włosów. W nowym odcieniu prezentuje się bardzo świeżo i interesująco. Twórcą metamorfozy jest przyjaciel i stylista fryzur - Kajetan Góra. Zobacz, jak prezentuje się w nowym wydaniu!

Fabienne zmieniła kolor włosów. Jest teraz przepiękną blondynką. Podobna do mamy?

Marta Wiśniewska jest szczęśliwą mamą dwojga dzieci – syna Xaviera i córki Fabienne. Tancerka ma wiele powodów do dumy, ponieważ jej pociechy mają własne pasje i zainteresowania. Żyją po swojemu oraz unikają skandali. Gwiazda często udostępnia ich zdjęcia w mediach społecznościowych, dzięki czemu internauci mogą zaobserwować zmiany, jakie dokonują się w ich wyglądzie. Podobnie było i tym razem. Wykonawczyni hitu "Every night" wstawiła do sieci zdjęcia prezentujące przemianę córki. Fabienne zdecydowała się na nowy kolor włosów. Fryzjer zaproponował jej chłodny blond, który ciekawie współgra z typem urody młodej dziewczyny.

Na zdjęciach widzimy, jak sporą metamorfozę przeszła nastolatka. Wygląda w nowej fryzurze bardzo nowocześnie i świeżo. Fani w komentarzach nie szczędzili jej komplementów na temat nowego koloru włosów. Pisali:

Niesamowita metamorfoza, pięknie.

Przepięknie w tych blond włosach.

Sporo zauważyło uderzające podobieństwo do znanej mamy. Podkreślili:

Piękna jest jak Mandaryna!

Dzięki opatrzności podobna do mamy.

Nie brakowało też negatywnych komentarzy na temat zmiany. Wielu internautów stwierdziło, że do typu urody Fabienne zdecydowanie bardziej pasuje brązowy kolor włosów:

Tobie Martusiu pasuje blond, ale jej absolutnie szkodzi na wyglądzie. Niestety bardzo na niekorzyść.

A wy, co myślicie o nowym kolorze włosów nastolatki?

