Sandra Kubicka i Baron spędzają czas na Malediwach, skąd chętnie dzielą się romantycznymi kadrami. Fani są zachwyceni ich relacją. Z każdym dniem związku zakochani coraz bardziej do siebie pasują. Niedawno modelka zmieniła fryzurę na taką, jaką ma muzyk. Teraz pozują w podobnych stylizacjach.

Sandra Kubicka i Baron migdalą się na plaży. Fanka z nadzieją: Fajnie byłoby was zobaczyć w takiej relacji za dziesięć lat

Sandra Kubicka i Baron uwielbiają wspólnie pozować do zdjęć. Wakacje na Malediwach to idealna okazja do tego rodzaju czynności.

Z tobą na koniec świata - ekscytowała się modelka, wtulając w ukochanego.

Zakochani pozują na tle zachodzącego słońca. Oboje mają na sobie ubrania z podobnymi frędzlami. Po nowej fryzurze Sandry Kubickiej to kolejny krok w kierunku wspólnego jednolitego pary?

Ach, fajnie byłoby was widzieć w takiej samej relacji za dziesięć lat... wtedy to byłoby ekstra.

Fajna z was para. I w końcu razem!

Ale wy jesteście boscy! Proszę, nie zepsujcie tego - piszą fani.

Wielu z nich zauważyło też, że wcześniej nie widzieli Sandry Kubickiej tak szczęśliwej. Gwiazda rozkwita u boku Barona. Niedawno w urodzinowym poście przyznała:

Czuje się spełniona, dumna, szczęśliwa, kochana i doceniona. Może są momenty, w których jestem niezadowolona z siebie, ale to krzyczą moje ambicje. (...) Życie rzucało mi wiele kłód pod nogi, niektóre prywatne, inne publicznie, a mimo wszystkich chorób, przykrości i wylanych łez nadal stoję tu przed wami i się uśmiecham. Staram się zarażać pozytywną energią i pokazywać wam inna perspektywę na życie. Wiele zawdzięczam tobie Alek - zagoiłeś wiele moich ran.

Myślicie, że za dziesięć lat będą razem?