Ewa Farna chciała ukryć ciążowe krągłości? Udało się! Ten dres jest czadowy. I te botki!

Dla Ewy Farnej nowy rok rozpoczął się wyjątkowo - zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Piosenkarka ciesząca się z uroków macierzyństwa lada moment powita na świecie drugie dziecko. Jakby tego było mało, nagrała bardzo osobistą płytę, przy której współpracowała m.in. z Margaret. W związku z promocją najnowszego krążka pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN". To, co zwróciło szczególną uwagę fotoreporterów, to jej energetyczna stylizacja od Balenciagi. Nowoczesnym "lookiem" pokazała, że nawiązania do trendu athleisure sprawdzają się nawet w telewizyjnych okolicznościach.

Tak mieszka Ewa Farna. Stylowy kącik na poddaszu i salon z widokiem na ogród

Ewa Farna w pomarańczowym dresie wygląda fantastycznie. Niezobowiązujący "look" to idealne nawiązanie do trendów 2022 roku

Piosenkarka lubi bawić się modą i widać to doskonale na poniżej załączonym obrazku. Artystka postawiła na energetyczny kolor fluo, który będzie jednym z najbardziej pożądanych odcieni w tym roku. Widać, że gwiazda trzyma rękę na modowym pulsie. Idealnym przygaszeniem stylizacji było wykorzystanie czarnej, oversize'owej marynarki, która dodała formy całości. Zastosowanie modnych okularów zerówek w tym przypadku było piękną wisienką na torcie.

Ewa Farna KAPiF

Więcej zdjęć Ewy Farnej do obejrzenia w galerii.

Ewy Farnej - artystka z krwi i kości

Wokalistka funkcjonuje w show-biznesie od najmłodszych lat. Na scenie zadebiutowała już jako nastolatka w programie muzycznym "Szansa na sukces", gdzie były śpiewane piosenki autorstwa Jacka Cygana. Zajęła wówczas pierwsze miejsce za interpretację utworu "Za młodzi, za starzy" Ryszarda Rynkowskiego. Zdobyła szeroką rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, gdzie na co dzień mieszka z mężem Martinem Chobtem. Małżeństwo w 2019 roku powitało na świecie pierwsze dziecko, syna Artura. Piosenkarka bardzo dba o życie prywatne i nie często dzielić się nim z mediami, jednak jakiś czas temu, przy okazji premiery najnowszej płyty, zrobiła wyjątek i dodała piękne zdjęcie obrazujące jej ciążowe krągłości. Napisała:

Jedno "dziecko" w postaci płyty lada moment, a drugie nie wiem jeszcze, jak będzie brzmiało, ale na bank będzie sprawa mocno sercowa.

