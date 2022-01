Więcej o metamorfozach gwiazd show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Mucha zorganizowała przyjęcie urodzinowe dla Jakuba Wonsa. Okazja była wyjątkowa, bo partner aktorki obchodził 40. urodziny. Gwiazda znana z roli w serialu "M jak miłość" postanowiła z tej okazji zaprosić bliskich i przyjaciół do jednej ze znanych, warszawskich restauracji. Aktorka podzieliła się z fanami bardzo prywatnym ujęciami. Na jednym z nich można było zauważyć wyjątkową niespodziankę, którą obdarowała solenizanta.

Anna Mucha zaskoczyła ukochanego pięknym tortem. Wygląda nieziemsko!

Para tworzy od pewnego czasu udany i szczęśliwy związek. Prasa kolorowa pierwszy raz poinformowała o ich relacji w czerwcu 2020 roku, kiedy paparazzi sfotografowali gwiazdę w towarzystwie ukochanego. Szczęśliwym wybrankiem okazał się Jakub Wons. Poznali się, kiedy pracowali razem nad spektaklami teatralnymi. Mimo medialnych doniesień, Anna Mucha bardzo strzeże prywatności i nie udostępnia zbyt wiele informacji w mediach społecznościowych na temat miłosnej relacji. Tym razem zrobiła wyjątek!

Anna Mucha świętuje 40. urodziny Jakuba Wonsa Instagram / taannamucha

Aktorka dodała relację na InstaStories, gdzie pokazała, jak świętowała urodziny Jakuba Wonsa. To, co wzbudziło szczególną uwagę gości oraz internautów, to piękny tort-niespodzianka, który celebrytka zamówiła w jednej z cukierni.

Jest cudownie i to jest po prostu coś wspaniałego — mówiła Anna Mucha.

Anna Mucha pokazała tort w kształcie sportowego buta Instagram / taannamucha

Tort był w kształcie sportowego buta do koszykówki firmy Jordan. Widać było, że partner był zaskoczony wyjątkowym ciastem!

Jakub Wons nie krył radości z tortu zamówionego przez Annę Muchę Instagram / taannamucha

