Dagmara Kaźmierska to gwiazda "Królowych życia", która prowadzi naprawdę wyjątkowo barwne życie. Rozpoznawalność zdobyła dzięki kontrowersyjnemu zachowaniu. Teraz celebrytka pokazała dobre serce i wybrała się do Afryki, by pomagać potrzebującym dzieciom. Nagrywając filmy na InstaStories, zaprezentowała się w całkiem nowej odsłonie. Mocny makijaż? Nie ma mowy!

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska zdradziła co sobie poprawia

Nie tylko "Królowe życia". Kaźmierska zagrała też w "Pamiętnikach z wakacji"

Dagmara Kaźmierska pokazuje się bez makijażu

Gwiazda nieraz udowodniła w programie TTV, że ma dobre serce. Teraz zdecydowała się nieść pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Poleciała na Zanzibar gdzie wspiera akcje charytatywne.

Fani kojarzą głównie jeden wizerunek Dagmary Kaźmierskiej - w mocnym makijażu. Gwiazda lubi ociekać dużą ilością złota i biżuterii. Teraz jednak wygląda zupełnie inaczej. Na InstaStories widzimy ją uśmiechniętą, w blasku afrykańskiego słońca. A co najważniejsze, prezentuje się w naturalnej wersji, ze śladową ilością makijażu. Zachwyca w nowej odsłonie.

Kolejna metamorfoza Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia"

Przypomnijmy, to nie pierwszy raz, kiedy gwiazda "Królowych życia" zaskakuje swoim wyglądem. Kilka tygodni temu pokazała się fanom w nowej fryzurze. Zmieniła nieco kolor, a także poprosiła fryzjera, by na jej głowie powstała grzywka z zawiniętą falą. Co najciekawsze, nie odwiedziła w tej sprawie swojego ulubionego salonu w Polsce. Skorzystała natomiast z usług specjalisty w Egipcie. Jak widać, Dagmara Kaźmierska lubi zaskakiwać fanów.

