Monika Olejnik pokazała się w "Kropce nad i" w ekstrawaganckich kolczykach. Biżuteria, jaką można było zaobserwować na wizji, pochodzi od luksusowego, francuskiego domu mody - Chanel. Dziennikarka wie, jak przyciągnąć uwagę widza nie tylko mocnym komentarzem, ale też awangardową stylizacją. W środowym wydaniu programu publicystycznego pięknie podkreśliła kolczyk na lewym uchu. Cena biżuterii zwala z nóg!

Monika Olejnik w kolczykach Chanel. Cena przyprawia o zawrót głowy!

Dziennikarka TVN nie pierwszy raz pojawiła się w programie i zaprezentowała kultowe dodatki. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że ma słabość do ubrań najsłynniejszych domów mody. Chętnie eksperymentuje, łącząc ze sobą różne marki, a jej styl można określić mianem francuskiej nonszalancji z awangardowym sznytem.

W programie publicystycznym pokazała się w biżuterii, której cena nie należy do najniższych. Za unikatową parę kolczyków trzeba zapłacić dziewięć tysięcy złotych. Nie jest to oczywiście najwyższa kwota, jaką trzeba przeznaczyć na zakup modowego dodatku. Sprawdziliśmy ceny vintage torebek w kilku kultowych rozmiarach. Ich cena waha się od 22 000 złotych do 45 000 złotych.

Monika Olejnik nie boi się odważnych stylizacji i mocnych, intensywnych kolorów. Z łatwością łączy ubrania z wyższej półki cenowej z tymi z sieciówki. Niebotyczne wysokie szpilki, odważne okrycia głowy - takie jak kultowy toczek z okazji Euro 2012. Gwiazda ma odwagę i potrafi olśnić swoim style fotoreporterów na czerwonym dywanem.

Monika Olejnik pokazała luksusowe kolczyki. Kosztują tyle, co auto TVN 24 / Screen

