Syn Magdy Gessler długo remontował swój ukochany dom na Podlasiu. 17 stycznia wybuchł pożar i odebrał mu ukochaną posiadłość. Tadeusz Muller zdecydował się opowiedzieć o koszmarze, który go spotkał.

Dom syna Magdy Gessler stanął w płomieniach! Przerażające zdjęcia

Tadeusz Muller opowiada o traumie spowodowanej pożarem

Strażacy otrzymali wezwanie kilka minut po godzinie 18. Po przybyciu na miejsce zauważyli bardzo rozwinięty pożar. Płonął parter oraz poddasze. W akcji brało udział aż 11 zastępów straży pożarnej. Muller pracował nad remontem domu aż dwa lata. Wydał bardzo dużo pieniędzy by stworzyć swoje miejsce na ziemi. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że musiał wziąć kredyt by pozwolić sobie na taką posiadłość. Więcej zdecydował się opowiedzieć w zamieszczonym w piątek na Instagramie poście. Na zdjęciu widzimy go przybitego, siedzącego na schodach spalonego domu. Opis fotografii chwyta za serce.

Tydzień temu w pożarze spłonął dom, który remontowałem od półtora roku. Zabytkowy dwór zbudowany w 1933 roku był niesamowitym spełnieniem moich marzeń. Miejsce pokochałem od razu dzięki unikatowej architekturze, historii i cudownym sąsiadom. (...) Dom wydawał się być idealnym miejscem do stworzenia mini pensjonatu na siedem pokoi i prowadzenia warsztatów z mojej warzywnej kuchni. (...) Strata domu w pożarze to koszmarne doświadczenie, jest jak odejście bliskiej osoby. Odczucia są takie jakby miało się grypę połączoną z depresją doprawioną żałobą. Dopiero po tygodniu byłem w stanie pojechać na miejsce i zmierzyć się z druzgocącym widokiem. Wewnątrz nie ocalał nawet skrawek drewna. Ogień był aż tak bezlitosny.

Post skomentowała mama ofiary pożaru. Magda Gessler poprosiła syna, by pamiętał, że po deszczu zawsze wychodzi słońce. Tadeusz Muller dodał komentarz, w którym pisze, że gdyby wiatr wiał w drugą stronę najprawdopodobniej spaliłyby się też inne domy na wsi.

