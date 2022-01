Więcej o życiu rodzinnym gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Angelina Jolie jest bardzo rodzinną osobą. Po rozwodzie z Bradem Pittem samotnie wychowuje szóstkę dzieci. Rzadko kiedy mówi publicznie o życiu prywatnym czy swoich bliskich. Z pewnością wielu jej fanów zdaje sobie sprawę, że ojcem aktorki jest Jon Voight, który ma na swoim koncie Oscara. Jednak gwiazda nie miała z nim najlepszych kontaktów po tym, jak zostawił jej matkę. Zjawiskowa Angelina odziedziczyła urodę po Marcheline Bertrand. Jak przyznała w jednym z wywiadów, jej matka miała ogromny talent aktorski, ale musiała zrezygnować z marzeń o wielkiej karierze, na rzecz macierzyństwa. Jak wyglądało jej życie?

Angelinę Jolie łączyła wyjątkowa więź z matką. Kim była Marcheline Bertrand?

Mama Angeliny Jolie, Marcheline Bertrand, urodziła się 9 maja 1950 roku w Blue Island w stanie Illinois. Wychowała się w Riverdale wraz z dwójką młodszego rodzeństwa. W 1965 roku rodzina przeprowadziła się do Beverly Hills w Kalifornii, gdzie Marcheline ukończyła szkołę średnią. Szybko zaczęła marzyć o karierze aktorskiej. Studiowała metodę gry aktorskiej razem ze sławnym Lee Strasbergiem, którego szkołę teatralną wiele lat później skończyła jej córka.

Marcheline Bertrand - kariera

Marcheline w 1971 roku zagrała Connie w odcinku "Love, Peace, Brotherhood, and Murder", w znanym wówczas serialu "Ironside", który doczekał się ośmiu sezonów. To była pierwsza, większa rola kobiety, która zagwarantowała jej występy w dwóch filmach - "Lookin' to Get Out" z 1982 roku, oraz w komedii "Mężczyzna, który kochał kobiety", która miała premierę w 1983 roku. W tym czasie Marcheline poznała Jona Voighta, którego poślubiła 2 grudnia 1971. Doczekali się dwójki dzieci - syna Jamesa i córki Angeliny.

W małżeństwie rodziców gwiazdy zaczęło się psuć, a Jon został przyłapany na zdradach. Angelina w jednym z wywiadów przyznała, że jej matka przez długi czas praktycznie samodzielnie wychowywała ją i brata. Rozwód Marcheline z ojcem Jolie zmusił kobietę do porzucenia aktorstwa.

Marcheline Bertrand - śmierć

Kobieta zmarła w 2007 roku, w wieku 56 lat, po trwającej siedem i pół roku walce z rakiem jajnika. Kilka lat po śmierci matki, Angelina zrobiła sobie mały tatuaż na prawej ręce. Wytatuowała literą "W" - było to nawiązane do piosenki Rolling Stones "Winter", którą śpiewała jej matka, gdy Jolie była dzieckiem. Wyznała, że chociaż tatuaż wyblakł z biegiem lat, to pomógł jej w okresie, gdy przeżywała stratę rodzicielki.

Matka Angeliny, gdy tylko dowiedziała się o chorobie, natychmiast zaczęła angażować się społecznie. Nagłaśniała problem, jakim są nowotwory ginekologiczne i powołała do życia organizację Give Love Give Life. Mało kto wie, że Marcheline ze strony matki miała indiańskich przodków z plemion irokeskich, ponadto miała korzenie frankokanadyjskie, niemieckie i holenderskie. Śmierć matki odcisnęła piętno na Angelinie. Gdy aktorka dowiedziała się, że u niej również wykryto wadliwy gen BRCA1, zdecydowała się przejść podwójną mastektomię i usunąć jajniki.

