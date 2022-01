Więcej na temat wizerunkowych metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Magdalena Narożna w krótkim czasie stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek disco polo w kraju. Kiedy razem z zespołem Piękni i Młodzi występowała w "Must be the music", wiele osób było przekonanych, że zostanie gwiazdą, bo choć śpiewa banalne teksty, a muzyka nie zostanie nagrodzona żadną nagrodą Grammy, wszyscy słyszeli, że ma wokalny talent. Udowodniła to chociażby kilka miesięcy temu, kiedy występowała w "Twoja twarz brzmi znajomo". Magdalena Narożna słynie ponadto z zamiłowania do przechodzenia wizerunkowych metamorfoz. Czego to na głowie nie miała?! Aktualnie postawiła na warkoczyki.

Zobacz wideo Magda Narożna zachwycona talentem córki: Ma lepszy głos niż ja

Magdalena Narożna zrobiła sobie warkoczyki na Kubicką! "Warto było siedzieć parę godzin". Internauci twierdzą inaczej

Magdalena Narożna zrobiła tour po Europie. Zapowiadając powrót do Polski z Belgii, opublikowała selfie w nowej fryzurze.

Do Polski wracam w zupełnie innym wydaniu. Jak się wam podoba? Jedno jest pewne, warto było siedzieć parę godzin, żeby zobaczyć taki efekt końcowy - zachwycała się swoją metamorfozą w opisie.

Niestety, nie wszyscy podzielili jej entuzjazm.

Jeśli pani jest zadowolona, to super, ale szczerze? Zmiana na nie.

Skoro pani pyta, mnie się nie podoba, ale to pani głowa, pani fryzura i pani wybór. Skoro dla właścicielki jest ekstra, to najważniejsze.

O nie, tylko nie ta fryzura. No chyba, że jedziesz na reggae festiwal do Ostródy.

Choć krytycznych głosów jest więcej, pojawiły się też komplementy. Nową fryzurą Magdaleny Narożnej była zachwycona na przykład Anna Maria Sieklucka.

Woooooow, ogień! - ekscytowała się aktorka pod wpisem koleżanki z planu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Wam przypadła nowa fryzura gwiazdy do gustu?

ZOBACZ TEŻ: Magdalena Narożna szorstko skomentowała ślub byłego męża. "Nie żyję już tym życiem. Chciałabym mieć je jak najdalej za sobą"