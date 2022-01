Więcej informacji na temat stylu gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Sara Boruc ekspresowo odnalazła się w roli bizneswoman, a teraz w jej projektach można zobaczyć największe gwiazdy zza oceanu. Nie tylko Kendall Jenner, czy Alessandra Ambrosio sięgnęły po ubrania polskiej marki. Wydaje się, że projekty Sary Boruc wyjątkowo upodobała sobie Hailey Bieber, która po raz kolejny została sfotografowana w kurtce od polskiej projektantki. Boruc nie kryła zachwytów. Okazuje się, że cena kurtki, którą pokochały gwiazdy, nie przyprawia o zawrót głowy.

Sukces Sary Boruc. Hailey Bieber kolejny raz wybrała kurtkę z jej marki

Sara Boruc jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd w naszym kraju. Podkreśla, że nigdy nie tworzy stylizacji od stóp do głów z jednej marki, tyczy to się również ubrań sygnowanych swoim nazwiskiem. W 2020 roku postanowiła przekuć pasję do mody w biznes. Teraz jej projekty trafiły na światowy rynek, a w kurtce w brązowym kolorze od żony Artura Boruca pojawiła się Hailey Bieber. Niedawno Sara Boruc chwaliła się, że modelka wybrała dresy z jej marki, a teraz w jej garderobie znalazło się kolejne okrycie wierzchnie od The Mannei.

Hailey znowu to zrobiła! Jeden z moich najwcześniejszych projektów kurtki z owczej skóry Petra! Czy ten styczeń może być lepszy - ekscytowała się projektantka.

Jak można przeczytać na stronie marki, kurta z owczej skóry kosztuje 1000 złotych.

W komentarzach nie zabrakło gratulacjo od fanów, którzy zauważyli, że niedawno supermodelka Gigi Hadid także pojawiła się publicznie w żakiecie od Sary.

Cudownie. Dobra robota.

Ta kurtka to sztos.

Bezwarunkowy sukces - czytamy.

My również przyłączany się do gratulacji. Trzeba przyznać, że sukces Sary Boruc robi wrażenie.