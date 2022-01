Jennifer Aniston ma kolejny romans. To znany muzyk. Flirtują na potęgę

Więcej o życiu miłosnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Jennifer Aniston ma na koncie dwa małżeństwa. Pierwszym mężem aktorki był Brad Pitt. Po burzliwym rozstaniu nie mogła znaleźć miłości, jednak w końcu poznała Justina Theroux. Pobrali się, jednak po ponad dwóch latach wydali oświadczenie, w którym oznajmili, że się rozwodzą. Zapewniali o wzajemnym szacunku. Wielu miało nadzieję, że wróci jeszcze do któregoś z nich. Media rozpisywały się nawet o tym, że na nowo rozkwitło uczucie z Bradem. Czy tak było, czy nie, to jedno jest pewne - nie są razem. Za to gazety i portale rozpisują się, że w jej życiu pojawił się ktoś ważny.

Dunst całowała się z Pittem, gdy miała 11 lat. Nie wspomina tego dobrze

Zobacz wideo To był jeden z najgorętszych związków

Jennifer Aniston i Lenny Kravitz romansują?

O tym, że Aniston i Kravitza łączy bliska relacja, wiadomo od dawna. Przyjaźnią się od lat. Oboje próbowali szczęścia z innymi partnerami, jednak żaden z ich związków nie był trwały. Aktorka i artysta spotykali się na różnych imprezach branżowych, brali udział w tym samym czasie w różnych programach. Jak donosi portal New Idea, to właśnie miało ich zbliżać do siebie. Co więcej, mogą liczyć na wsparcie córki Kravitza. Media donoszą, że ich relacja nabiera rumieńców. Ponoć zakochani rozmawiają ze sobą godzinami, mocno też flirtują.

Jeszcze jakiś czas temu Jennifer była łączona z kolegą z planu "Przyjaciele". Chodzi o jej serialowego ukochanego, Rossa, czyli Davida Schwimmera. Mieli podkochiwać się w sobie już w czasach, kiedy kręcili odcinki. Jak donosiły media, po latach ich uczucia miały odżyć, a oni mieli spędzać mnóstwo czasu razem.

Szelągowska zaprojektowała dom w minimalistycznym stylu. Internauci mają wątpliwości

Jak myślicie, czy Jennifer uda się stworzyć związek z muzykiem?