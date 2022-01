Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Od tragicznej śmierci księżnej Diany minęły już ponad dwie dekady. Mimo to, na światło dzienne wciąż wychodzą nowe informacje na temat jej życia. Jakiś czas temu brytyjski "The Globe" zasugerował, że książę William i książę Harry potajemnie zlecili ekshumację zwłok matki. Ponoć chcą poznać prawdę na temat jej śmierci. Na jaw wyszła też tajemnica dotycząca jej ślubnych pantofli. Głośno mówi się także o tym, dlaczego księżna nosiła dwa zegarki.

Księżna Diana nosiła dwa zegarki. Oto powód

Choć księżna Diana kochała modę, a dla wielu była ikoną stylu, to noszenie dwóch zegarków jednocześnie nie miało z tym nic wspólnego. Jak wiadomo, żona księcia Karola miała romantyczną duszę, a przedmioty traktowała jak talizmany. Dwa zegarki nosiła ze względu na miłość do męża.

Zegarek ze skórzanym brązowym paskiem należał do księcia Karola, natomiast ten ze złotą bransoletą księżna otrzymała od niego w prezencie. Wierzyła, że jeśli założy oba, np. podczas rozgrywek polo, w których brał udział syn królowej Elżbiety, przyniesie mu szczęście.

Jej najbardziej awangardowy wybór modowy okazał się także najbardziej romantycznym - pisał kiedyś "New York Times".

księżna Diana Rex Features / EAST NEWS

To kolejny romantyczny gest księżnej, o którym opinia publiczna dowiedziała się po latach. Przypomnijmy, że tajemnicy skrywały także ślubne pantofle żony księcia Karola. Tylko ona oraz projektant wiedzieli, że na podeszwie ukryte zostały wygrawerowane litery - "C" i "D", z sercem między nimi. To inicjały księżnej Diany i jej męża (ang. Charles).