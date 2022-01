Więcej miłosnych historii gwiazd znajdziesz na Gazet.pl.

Zwiastun "Pam&Tommy zaczyna się ujęciem rozanielonej Pameli, która przed kamerami rozpływa się nad uśmiechem Tommy'ego. Prawie dwuminutowe nagranie sugeruje, że mini-serial będzie utrzymany w humorystycznej konwencji - szaleńczo zakochana gwiazdorska para kręci na wakacjach wideo z ujęciami seksu, a to trafia do sieci. Oficjalnie za jego rozprowadzenie jest odpowiedzialny elektryk, który wykradł kasetę z ich sejfu, jednak wielu twierdziło, że sami Pamela i Tommy maczali w tym palce. To zresztą by pasowało do kontrowersyjnej pary - on, niestroniący od alkoholu i narkotyków rockman, ona, seksbomba lat 90. z obowiązkowo mocno wyciętym dekoltem. W rzeczywistości cała sytuacja nie była aż tak beztroska - i to do tego stopnia, że żadne z nich nie miało ochoty brać udziału w tworzeniu serialu. On nie chciał wypowiadać się na ten temat, ona - jak donoszą nieoficjalne źródła - stwierdziła, że powrót do przeszłości byłby "bolesny". I trudno się dziwić.

Pamela Anderson i Tommy Lee: Drogi w końcu się krzyżują

W latach 90. Pamela Anderson przeżywała okres swojej świetności. Zaczynała jak większość dziewczyn marząc o karierze modelki. Najpierw pozowała dla pół-amatorskich fotografów, a jej zdjęcia zdobiły ściany lokalnych pubów. By wpasować się w kanon, zdecydowała się na przefarbowanie włosów na blond i powiększenie biustu. Niczym nie odstawała od piękność z "Playboya", dlatego bez problemu udało jej się znaleźć na okładce. Jej uroda powalała, gdy powoli i dumnie przemierzała kalifornijską plażę w "Słonecznym patrolu". Swoją dalszą karierę budowała na wizerunku seksbomby. W międzyczasie Tommy Lee rozkręcał karierę jako perkusista hardrockowego Mötley Crüe. Chełpił się groupies, a na koncerty wkraczał w wyraźnie odurzonym stanie. Robił wszystko, czego oczekuje i spodziewa się po przedstawicielach tego gatunku.

Niemal pewne było, że w celebryckim światku w końcu trafi na Pamelę, która równie chętnie jak on przemierzała najmodniejsze kluby w Los Angeles. Do spotkania doszło podczas sylwestrowej nocy z 1994 na 1995 rok w lokalu o nazwie Sanctuary. Tommy był, cóż, dosyć bezpośredni.

Podszedł, złapał mnie i polizał po twarzy. Stwierdziłam, że jest fajnym i miłym facetem. Dałam mu swój numer - wspominała Pam w rozmowie z "Movieline".

Pamela nie brała go na poważnie. Traktowała z pobłażliwością, gdy wydzwaniał do niej w ciągu następnych kilku dni. Podczas jednej z rozmów, gdy wiedział, że wyjeżdża na sesję w Meksyku, zażartował, że może się tam spotkają. Szczególnie że wiedział, w którym hotelu jej szukać.

Dzwoniłem do hotelu co pięć minut, aż zaczęli się nade mną litować… Polowałem na nią jak pie**zony prześladowca - wyznał w "Rolling Stone".

Choć początkowo Pamela była wściekła, ostatecznie zgodziła się na szybkiego drinka. A ten przeciągnął się do 72 godzin wspólnego imprezowania. Czuli, że nie mogą być bardziej zgrani.

Impreza, która zakończyła się ślubem

To był impuls, gdy Tommy zaproponował jej małżeństwo, do którego doszło już następnego dnia. Lekko pijani i ubrani w to, co akurat mieli pod ręką, zawędrowali na plażę w meksykańskim Cancún i tam powiedzieli sobie "tak". On w szortach khaki, ona w białym, wyciętym bikini. Na znak jedności wytatuowali sobie swoje imiona wokół palców. To był ich znak. Pamela miała zresztą dosyć szczególne wytłumaczenie dla przypieczętowania związku tatuażem zamiast klastycznego pierścionka.

Nie lubię biżuterii. Wielki diament na dłoni faceta służy podkarmieniu jego ego. Im większy, tym mniejszy penis - wyjaśniła w "New York Post".

Nie bardzo kryli się ze swoim bujnym życiem seksualnym. Gdy pół roku po ślubie Pamela kręciła "Żyletę", niemal każdą wolną chwilę spędzała z Tommym w przyczepie. Potem przyznała, że "to chyba oczywiste, że uprawiali wtedy seks". Bardziej sceptyczni uważali, że w rzeczywistości Lee już wtedy przejawiał toksyczną zazdrość o partnerkę i nie godził się, by spędzała czas z kimś innym niż on sam. Przyjaciel Tommy'ego w "The Post" wygadał się zresztą, że kolega bał się, bo przecież "każdy chciałby mieć Pamelę".

Poronienie, zazdrość, agresja

W tamtym czasie Pamela była w ciąży, jednak poroniła. Gdy zaszła w nią ponownie, już niecały rok później, w czerwcu 2016 roku, na świat przyszedł Brandon Thomasa, a półtora roku później - Dylan Jagger. Małżeństwo Pameli i Tommy'ego zaczęło się sypać. Z imprezowego trybu życia musieli, albo raczej ona musiała, przejść w tryb odpowiedzialnego rodzica. Zdaniem Lee nie mieli czasu na zbudowanie solidnego związku. Gdy w końcu zapytał ją, dlaczego nie poświęcała czasu na poprawę ich relacji, odpowiedziała, że "nie było kiedy, bo ciągle byłam w ciąży". Tommy kompletnie nie mógł pogodzić się z obojętnością żony.

Kiedy urodził się Dylan, spadłem na trzecie miejsce. Byłem dla niej niewidzialny. Trudno było się z tym pogodzić - przyznał w "New York Post".

Raz frustrowany Lee kopnął żonę, a ona wezwała policję. Pół roku spędził w więzieniu i wrócił skruszony do domu, do Pameli. Liczyła na zmianę, ale ta nie nastąpiła. Wciąż pił i bił. W końcu, po trzech latach związku zdecydowali się na rozwód.

Wielki powrót

To jednak nie koniec ich historii. Wrócili do siebie po, uwaga, dziesięciu latach. Pameli wydawało się, że teraz są inni, bardziej dorośli i świadomi swoich potrzeb.

Znowu jesteśmy razem. Przede wszystkim z powodu, który wydaje mi się najważniejszy: mamy dwóch synów. Mam nadzieję, że dzieci uratują nasze małżeństwo. Ale nie myślcie, że tak po prostu do siebie wróciliśmy. Zanim to zrobiliśmy, przez kilka tygodni chodziliśmy na terapię - mówiła w "People".

Niestety - ta najwyraźniej nie pomogła i skończyło się kolejnym fizycznym atakiem ze strony Tommy'ego. Jak mówiła później Pamela, "alkohol sprawił, że zamienia się w diabła". Choć ich miłosna relacja zakończyła się w 2010 roku, na zawsze połączyli ich synowie. Cztery lata temu, w 2018 roku, Lee podniósł rękę na starszego syna, Brandona, a Pamela o całej sprawie opowiedziała w mediach. Wydaje się, że ona dorosła już lata temu, a Lee zatrzymał się na młodzieńczym etapie i przekonaniu, że wszystko mu wolno. I nie dał sobie pomóc w walce z chorobą alkoholową.

Wątek sekstaśmy w "Pam&Tommy"

Tych dramatycznych wątków nie znajdziecie jednak w mini-serialu Pam&Tommy, który 2 lutego pojawi się na platformie Hulu. Fabuła skupia się wokół wycieku seksnagrania z miesiąca miodowego pary.

Jak do tego doszło? Otóż za sprawą elektryka, który pracował w ich domu. Ich zdaniem nie wykonał swojej pracy wystarczająco dobrze, by dostać wynagrodzenie. W zemście włamał się do posiadłości i splądrował wszystkie zakamarki... A reszcie możecie dopowiedzieć sobie sami.

