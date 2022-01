Więcej ciekawostek z życia polskich i zagranicznych celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Za sprawą dokumentu "Secrets of Playboy" znów zaczęło być głośno o Hugh Hefnerze. Opowiadając intrygujące ciekawostki z domu króliczków, Holly Madison komentuje życie u jego boku. Nieżyjący od 2017 roku milioner zasłynął za sprawą magazynu erotycznego "Playboy". Już od 1953 roku jego gazetę można było kupić w wielu krajach. Majątek oraz rosnąca popularność sprawiła, że z łatwością otaczał się o wiele młodszymi kobietami. Aprobata pięknych, często ledwo pełnoletnich dziewczyn doprowadziła do otworzenia domu "króliczków". Tam 80-letni mężczyzna mieszkał ze swoimi towarzyszkami.

Króliczek Playboya szczerze o związku z Hugh Hefnerem. Zwierzenia Holly Madison

Holly Madison odkryła rąbek tajemnic z domu "Króliczków" w napisanej przez siebie książce kilka lat po śmierci Hugh Hefnera. Modelka zgodziła się opowiedzieć o życiu z kobieciarzem w poświęconym mu dokumencie Netflixa.

Holly Madison pojawiła się w "Króliczkach Playboya" gdy miała zaledwie 21 lat. Choć wiązało się to z życiem u boku 80-letniego mężczyzny, zdecydowała się na taki krok. Z perspektywy czasu stwierdza, że był to syndrom sztokholmski.

Może jednym z powodów, dla których weszłam w związek ze starszą osobą, była myśl, że nigdy nie imponowali mi moi rówieśnicy. Myślałam, że kocham Hefa, ale to był syndrom sztokholmski. Ma miejsce, gdy ktoś zaczyna identyfikować się z kimś, kto w jakiś sposób jest jego oprawcą, a ja czuję się tak, jakbym przeżyła to z Hefem, na 100 procent.

Holly Madison, Hugh Hefner BEI/REX/Shutterstock / BEI/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Podczas transmisji z rezydencji wydawcy "Playboya" twierdzono, że kobiety jedynie z nim mieszkają. Przez lata spekulowano, że dochodzi do aktów seksualnych Hugh Hefnera z "króliczkami". Madison potwierdziła plotki.

Wmawiano nam, że nie potrzebujemy przyjaciół. Tak naprawdę nie pozwalano nam za często wychodzić, chyba że na rodzinne spotkania świąteczne (...) Wychodziliśmy do klubów w środy i piątki, a po powrocie oczekiwano od nas seksu.

Holly Madison była jedną z najpopularniejszych "króliczków". Hefner chętnie pojawiał się z nią na branżowych imprezach. Zawsze skąpo ubrana, z uśmiechem na twarzy dotrzymywała mu towarzystwa. Oczywiście płaciła za to wysoką cenę. Milioner dyktował jej, jak ma wyglądać, a koleżanki z rezydencji jej nienawidziły. W podcaście "Call her Daddy" wspominając orgie, mówiła:

Wyobraź sobie, że uprawiasz seks z kimś w pokoju pełnym kobiet, które cię nienawidzą.

KENDRA WILKINSON, HOLLY MADISON, HUGH HEFNER I BRIDGET MARQUARDT east news

Pojawienie się w telewizji programu "Króliczki Playboya", doprowadziło do podpisania umów przez uczestniczki. Do wemitowania kolejnych sezonów producent potrzebował gwarancji, że Holly Madison się w nich pojawi. Sytuacja, w której się znalazła oraz rzeczy, które musiała robić poza kamerami, doprowadziły ją do złego stanu psychicznego. Wspomina, że miała myśli samobójcze.

Nie od razu zapłacono nam za odcinki, a kiedy wreszcie dostałyśmy pieniądze, powiedziano nam, że musimy natychmiast podpisać umowy, bo inaczej nie odnowią show. Nie chciałam tego robić, bo czułam, że traktują mnie jak prostytutkę (...) Pamiętam, jak pewnego wieczoru leżałam w wannie i zapragnęłam się utopić. Myślałam, że nie mam wyjścia.

Wydawcy magazynu "Playboy" odnoszą się krytycznie do sytuacji, jakie miały mieć miejsce w rezydencji. Odcinają się od praktyk Hugh Hefnera oraz wspierają wszystkie kobiety, które mają odwagę opowiedzieć o traumatycznych wspomnieniach.