Więcej świeżych newsów ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

REKLAMA

Książki erotyczne Blanki Lipińskiej okazały się wielkim hitem wydawniczym, a pierwsza z nich szybko doczekała się ekranizacji. Nakręcone są już dwie kolejne części, których data premier nie jest jeszcze dokładnie znana. Mimo że produkcje nie pojawiły się jeszcze na Netfliksie, celebrytka zdecydowała się wziąć za kolejne "dzieło". Tym razem co nie książka, a scenariusz do filmu. Jesteście na to gotowi?

Roznerski i Juras hucznie świętowali urodziny syna. Wszystko uwiecznili paparazzi

Blanka Lipińska napisała scenariusz do kolejnego filmu. "Ostra historia gitarzysty i pisarki"

Blanka Lipińska od kilku tygodni wypoczywa w Meksyku, gdzie towarzyszy jej m.in. Natalia Siwiec i Jarosław Bieniuk. Celebrytka urządziła na Instagramie Q&A, w którym, jeden z obserwatorów podpytał ją, jak idą prace nad kolejnym filmie, o którym opowiadała jeszcze kilka miesięcy temu w mediach. Już wtedy dała do zrozumienia, że pisze scenariusz inspirowany związkiem z Baronem. Jak się okazuje, skończyła pisać i jeszcze w tym roku planuje wejść na plan filmowy.

Skończyłam w samolocie, lecąc tu. Myślę, że jest duża szansa, że w tym roku wejdziemy na plan, żebyście mogli delektować się ostrą historią gitarzysty i pisarki - zapowiadała Lipińska.

Zobacz wideo Blanka Lipińska pokazuje nowe mieszkanie. W salonie czarna choinka

Kolejny fan dopytał czy scenariusz jest o byłym związku. Lipińska nie zaprzeczyła.

Jak już mówiłam, inspirację czerpię ze swojego życia - dodała.

Już za kilka miesięcy rozpoczną się castingi do zapowiadanego filmu, a o obsadzie zadecyduje autorka scenariusza, o czym poinformowała fanów sama zainteresowana. Kogo widzielibyście w roli Blanki, a kogo w roli Barona?

Blanka Lipińska instagram.com/blanka_lipinska

Jurek Owsiak usuwa licytacje WOŚP. Agnieszka Woźniak-Starak komentuje

ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Laura opowiedziała o zachciankach w ciąży. "Bigos i żurek!". Wytypowała już imiona dla dziecka [PLOTEK EXCLUSIVE]