Xavier Wiśniewski to syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Ma 19 lat i jakiś czas temu postanowił wyprowadzić się z rodzinnego domu. Syn słynnego piosenkarza jest od jakiegoś czasu związany z Weroniką Fabijańską. 19-latek postanowił podzielić się na Instagramie namiętnym zdjęciem, na którym widzimy go z drugą połówką.

Zobacz wideo Michał Wiśniewski kupił samochód synowi

Xavier Wiśniewski udostępnił namiętne zdjęcie z ukochaną

Jakiś czas temu Xavier postanowił się usamodzielnić i wyprowadził się od rodziców. Jak mówił portalowi Pomponik, chciał spróbować żyć na własną rękę. Niedawno dowiedzieliśmy się, że zaprosił Weronikę Fabijańską na Wigilię do domu swoich rodziców. Jego ukochana to siostra znanego aktora, Sebastiana Fabijańskiego. Jest choreografką i instruktorką tańca. Co ciekawe, uczy w szkole "Mandaryna Dance Studio", czyli w szkole jego mamy. Możemy przypuszczać, że to właśnie tam się poznali. Warto dodać, że Weronika występowała na trasach koncertowych Michała Wiśniewskiego. Teraz 19-latek udostępnił zdjęcie na Instagramie, na którym widzimy go z dziewczyną.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy.

Piękni jesteście, super fotka, ściskam was mocno.

Uwielbiam was, miło się na was patrzy.

Dużo miłości wam życzę kochani.

Internauci zastanawiają się, czy młodzi połączą swoje siły w artystycznej karierze. Przypomnijmy, że Xavier odziedziczył talent wokalny po tacie i nagrywa muzykę rap. Weronika natomiast jest zawodową tancerką, i zdarzało jej się występować w teledyskach starszego brata.

