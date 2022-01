Więcej informacji na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Finał 30. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 30 stycznia. Tak, jak co roku, odbywa się masa aukcji, na których darczyńcy mogą wylicytować wyjątkowe przedmioty i usługi. Jedna z nich okazała się jednak niezgodna z regulaminem fundacji. Jurek Owsiak osobiście interweniował w sprawie jej usunięcia. Sprawę skomentowała Agnieszka Woźniak-Starak.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak we łzach

#JedenDzieńDłużej z WOŚP! Wylicytuj zaproszenie do gospodarstwa Anny i Grzegorza Bardowskich

Jurek Owsiak usunął aukcję. Agnieszka Woźniak-Starak komentuje

Licytacje przeróżnych aukcji cały czas trwają. Dużą popularnością cieszą się te, których nagrodą będzie jakaś ciekawa usługa. Np. Remigiusz Mróz przekazał na aukcję zorganizowaną przez nasz portal i Gazetę.pl wyjątkową możliwość. Pisarz zadeklarował, że imię i nazwisko zwycięzcy licytacji znajdzie się w jego najnowszej książce. Co ciekawe wesprzeć WOŚP postanowili również myśliwi. Twórcy kanału Youtube, "Vademecum Myśliwego" zaproponowali wspólne polowanie z kołem łowieckim. Warto tu podkreślić, że każda nawet zupełnie niedoświadczona osoba mogła wziąć udział we wspólnym strzelaniu do zwierząt. Aukcji nie znajdziemy już w sieci.

Interweniował w tej sprawie bezpośrednio Jurek Owsiak, który jest zdecydowanym przeciwnikiem polowań. Dodatkowo regulamin fundacji wprost zabrania tego typu akcji. Całą sprawę postanowiła skomentować na Isntagramie Agnieszka Woźniak-Starak.

Czujecie to? Myśliwi wystawili na aukcję mordowanie zwierząt, by w ten sposób wspomóc WOŚP. Brawo Jurek.

Agnieszka Woźniak Starak instagram.com/ aga_wozniak_starak

Przypomnijmy, że Agnieszka Woźniak-Starak gra razem z WOŚP. Przekazała na aukcję własną kolekcję torebek od najlepszych projektantów. Do tej pory zdobiły jej casualowe i wieczorowe stylizacje.

#JedenDzieńDłużej z WOŚP! Zostań bohaterem powieści Remigiusza Mroza