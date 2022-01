Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwester Wilk poinformował w środę na Instagramie, że został tatą. Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" podzielił się z fanami informacjami na temat płci dziecka oraz wyznał, jakie wybrał imię. Internauci są zachwyceni.

Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" został tatą

Sylwester Wilk jest w związku z Julią Szczepanik. Para poznała się dwa lata temu przez internet. Zakochani mieli się pobrać we wrześniu zeszłego roku, jednak zdecydowali się na odłożenie ślubu na później. Kilka miesięcy temu poinformowali, że spodziewają się dziecka. Teraz Sylwester Wilk ogłosił, że zostali rodzicami. Udostępnił zdjęcie z córką, którą trzyma na rękach. Młodzi rodzice wybrali dla niej imię, Łucja.

Cześć, nazywam się Łucja Wiktoria Wilk i urodziłam się 26.01.2022 roku o godzinie 12:01.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci są zachwyceni i gratulują młodym rodzicom.

Moje gratulacje.

Cudowna dziewczyna, gratuluję wam.

Dużo zdrówka dla małej.

Wspaniale! Niech rośnie zdrowa i silna po tacie.

Przypomnijmy, że Sylwester Wilk jest sportowcem. W 2019 roku miał poważny wypadek, wracał motocyklem do domu, potrącił go samochód. W wyniku zderzenia został przewieziony do szpitala, tam okazało się, że konieczna będzie amputacja prawej nogi. To jednak nie załamało go, wystartował w pierwszej polskiej edycji "Ninja Warrior" i dotarł aż do półfinału. Następnie wziął też udział w 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" gdzie zajął wysokie 3. miejsce. Był w parze z Hanną Żudziewicz.

