"Tajemniczy ogród" to amerykańsko-brytyjski film Agnieszki Holland z 1993 roku. Widzowie z pewnością pamiętają losy dziesięcioletniej Mary Lennox, która po śmierci rodziców wprowadziła się do domu wuja. Historia przyjaźni trojga dzieci na zawsze wpisała się w historię kina. Sprawdzamy, co słychać u aktorów, którzy grali w produkcji pierwsze skrzypce.

Ponad 20 lat temu zagrali w "Tajemniczym ogrodzie" Agnieszki Holland

Brytyjska aktorka Kate Maberly wcieliła się w rolę Mary Lennox. Dzięki występowi w filmie Holland jej kariera nabrała tempa. Zagrała w kilku filmach familijnych, ale największą popularność przyniosła jej rola Wendy Darling w "Marzycielu" z 2004 roku. W ostatnich latach grała m.in. w filmach "Rytuał przejścia" i "Lato przyjaźni", a ostatnia produkcja, w której wystąpiła, to "The story of Bonnie & Clyde" z 2016 roku. Kate Maberly ma obecnie 39 lat. Prywatnie przyjaźni się z Maisie Williams, którą w hicie HBO "Gra o tron" grała Arye Stark.

Kate Maberly Materiały promocyjne/Facebook

Andrew Knott w "Tajemniczym ogrodzie" zagrał Dickona. Aktor grywa przede wszystkim w brytyjskich produkcjach. Fani serialu "Black Mirror" mogą kojarzyć go z odcinka "National Anthem". W ostatnich latach pojawił się w serialu "Nieznajomi", a także filmach "Moja kuzynka Rachela" czy produkcji "Dama w vanie" z Maggie Smith w roli głównej, z którą pracował też na planie "Tajemniczego ogrodu".

Andrew Knott materiały prasowe/'Black Mirror' screen

W rolę Colina Cravena wcielił się z kolei Heydon Prowse, który do tej pory - poza "Tajemniczym ogrodem" - wystąpił tylko w jednym filmie z 2018 roku. W produkcji "Super November" wcielił się w postać Jonathana.

Prowse wybrał inną drogę. Jest scenarzystą, dziennikarzem i komikiem. W Wielkiej Brytanii zasłynął z występów w nagrodzonym przez BBC programie satyrycznym "The Revolution Will Be TV", w którym występował u boku Jolyona Rubinsteina. Na Wyspach jest znany z dowcipów wymierzonych w znane postacie ze świata polityki i rozrywki.

Heydon Prowse materiały prasowe/Facebook

