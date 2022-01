Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Barbara Kurdej-Szatan słono zapłaciła za wulgarne słowa o kryzysie humanitarnym na polskiej granicy. W mediach rozpętała się prawdziwa burza, a aktorka walczyła z kryzysem wizerunkowym, przy okazji żegnając się z pracą w TVP czy kontraktem z firmą Play. Jak poinformował portal Pudelek, do gwiazdy znów uśmiechnęło się szczęście i dostała pracę w TTV. Wspólnie z Przemkiem Kossakowskim poprowadzi polską edycję programu "Project Cupid". O czym będzie show?

Barbara Kurdej-Szatan i Przemek Kossakowski prowadzącymi nowego show TTV

W ubiegłym roku w mediach pojawiła się informacja, że TVN Grupa Discovery nabyła prawa do polskiej edycji formatu "Project Cupid", a program będzie emitowany na TTV. Jak ujawnił Pudelek w środę 26 stycznia, produkcja show postanowiła zaangażować Barbarę Kurdej-Szatan, którą widzowie będą mogli oglądać w roli współprowadzącej.

"Project Cupid" to program poświęcony osobom niepełnosprawnym i z zaburzeniami umysłowymi, które dzięki niemu będą miały szansę poznać miłość swojego życia. Produkcja i prowadzący będą odpowiadać za organizację spotkań uczestników, a w kolejnych odcinkach widzowie sprawdzą, czy dobrane pary chcą spróbować stworzyć długotrwały związek.

Warto wspomnieć, że to będzie pierwszy tego typu program w karierze aktorki. Przemek Kossakowski ma natomiast spore doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, gdyż prowadził show "Down the road". Szacuje się, że "Project Cupid" będzie miał swoją premierę wiosną 2022 r. Zapowiada się ciekawie i być może Kurdej-Szatan oraz Kossakowski stworzą zgrany duet. Będziecie oglądać?