Mikołaj Roznerski zabrał głos po rozstaniu z Adrianą Kalską! [PLOTEK EXCLUSIVE]

Mikołaj Roznerski ma na koncie kilka medialnych związków. I choć każde kolejne rozstanie jest głośno komentowane przez dziennikarzy oraz internautów, on konsekwentnie stroni od opowiadania o szczegółach. Ostatnio uprzedziła go jednak Adriana Kalska, która potwierdziła na Instagramie, że jej zażyła relacja z aktorem przeszła do historii. Jak odnajdą się pozwiązkowej rzeczywistości, grając szczęśliwą parę z dziećmi na planie "M jak miłość"?

Mikołaj Roznerski rozstał się z Adrianą Kalską. Co dalej z ich wątkiem w „M jak miłość"? [PLOTEK EXCLUSIVE]

25 stycznia w warszawskim kinie Helios miała miejsce uroczysta premiera filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Na imprezie nie mogło zabraknąć Mikołaja Roznerskiego, który wciela się w produkcji w głównego bohatera. Do aktora przylgnęła jednak łatka Marcina Chodakowksiego, w którego wciela się w "M jak miłość".

Być może mam taką łatkę, ale wiesz, gram w tym serialu dziesięć lat, w tym roku obchodzę jubileusz i powiem ci, że bardzo wiele się nauczyłem. Zaczynając prace na planie "M jak miłość", nie miałem doświadczenia z kamerą. Przez te dziesięć lat w serialu zrobiłem też dużo filmów, lepszych, gorszych, więc się nie ograniczam. Lubię rodzinę Mostowiaków, lubię tam wracać, jestem serdecznie oddany, lubię swoje wątki i Marcina Chodakowskiego, w którego się wcielam.

Wiele osób twierdzi, że praca na planie "M jak miłość" będzie teraz dla Mikołaja Roznerskiego nieco trudniejsza niż dotychczas. Aktor rozstał się bowiem z Adrianą Kalską, z którą parę tworzy również w serialu.

Dlaczego? Przecież jesteśmy aktorami, jesteśmy profesjonalistami. W emisji jest tak, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną i dlaczego ma być inaczej? - przekonuje.

Cóż, pożyjemy, zobaczymy.

