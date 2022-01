Bądź na bieżąco. Więcej o zagranicznych gwiazdach muzyki przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Światowa trasa koncertowa Eltona Johna "Farewell Yellow Brick Road" rozpoczęła się w 2018. Zaplanowano ponad 300 koncertów na całym świecie. Niestety trasa była kilkakrotnie przerywana, przez wybuch pandemii, a także konieczną operację biodra, której poddał się muzyk. Po prawie dwóch latach Elton John zagrał pierwszy koncert, 19 stycznia w Nowym Orleanie w Luizjanie.

Sir Elton John z pozytywnym wynikiem na COVID-19. Musiał przełożyć trasę

Elton John obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie koncertuje. Niestety muzyk zakaził się COVID-19, przez co musiał przełożyć dwa koncerty w Dallas. Na szczęście Elton jest w pełni zaszczepiony i doświadcza tylko łagodnych objawów. Informacją podzielił się na Instagramie.

Zawsze jest to ogromne rozczarowanie, gdy trzeba przenieść występy i bardzo przepraszam wszystkich, którzy doświadczyli z tego powodu niedogodności, ale chcę zapewnić bezpieczeństwo sobie i mojemu zespołowi - napisał Sir Elton.

Napisał także, że spodziewa się, że będzie mógł wystąpić w najbliższy weekend na zaplanowanych koncertach w Arkansas.

To nie jedyna gwiazda, która była zmuszona odwołać koncerty w Stanach przez COVID-19. W zeszłym tygodniu brytyjska gwiazda Adele poinformowała, że połowa jej ekipy ma pozytywny wynik, dlatego 24 godziny przed koncertem w Las Vegas odwołała go, zamieszczając emocjonujący filmik. Elton John ma zaplanowaną trasę po Stanach do kwietnia, następnie rozpoczyna europejską cześć swojego tourne.