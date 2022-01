Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Małgorzata Borysewicz jest jedną z najbardziej znanych rolniczek w Polsce. Popularność zyskała dzięki udziałowi w czwartej edycji "Rolnik szuka żony", a przychylność widzów zaskarbiła sobie naturalnością i dumą z wykonywanego zawodu. Małgorzata poznała w programie Pawła, z którym stworzyła szczęśliwy związek. Para ma dwoje dzieci i piękny dom, którego sercem jest nowoczesna kuchnia.

"Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz pokazała kuchnię

Małgorzata Borysewicz zaprasza internautów do domu przy pomocy Instagrama. To w mediach społecznościowych publikuje kadry, na których możemy podziwiać wnętrza jej gniazdka. Projektując kuchnię, rolniczka postawiła na nowoczesność. Na zdjęciach można zauważyć biało-grafitowe fronty i srebrny sprzęt AGD, który komponuje się z szafkami. Największe wrażenie robi jednak wyspa, która znajduje się w centrum pomieszczenia. Kuchnia w kształcie litery L daje duże pole do popisu przy przygotowywaniu rodzinnych posiłków.

Witajcie w naszej kuchni w sobotę. Tu się od rana dzieje, ale myślę, że w weekend nie tylko u mnie. Po tych wszystkich słodkich deserach, czas na obiad. Syn wybrał zupę ogórkową, szybki wypad do spiżarni i ugotowana na wędzonym boczku i ekologicznych warzywach. Ja za pączki dziękuję, sernika spróbuję, bo go kocham - pisała kiedyś na Instagramie.

Małgorzata Borysewicz rolnikwszpilkach/Instagram

Małgorzata Borysewicz ceni minimalizm i w pełni wykorzystuje przestrzeń, którą ma w kuchni. Rolniczka uwielbia gotować i chętnie dzieli się nowymi przepisami na Instagramie. W ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia pokazała, jak z całą rodziną piecze pierniczki. Zdjęcia zobaczycie w galerii na górze strony.

