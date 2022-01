Więcej historii o gwiazdach, które odeszły, znajdziesz na Gazeta.pl.

26 lipca 2006 roku media informowały że Ewa Sałacka jest w krytycznym stanie. Wypoczywała na działce u rodziców i popijała colę, w której - jak się okazało - pływała osa. Zaczęła się dusić. Rodzina szybko wezwała karetkę pogotowia, jednak ta nie zdążyła dojechać do szpitala. Aktorka zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego. Wcześniej nawet nie wiedziała, że jest uczulona, tak samo jak jej córka, która po śmierci mamy zachęca innych do badania się.

Ewa Sałacka miała córkę. Jak dziś żyje Matylda Kirstein?

Matylda Kirstein zamieszkała z babcią, która, podobnie jak ona, niechętnie wracała na działkę w Arciechowie, na której zmarła Ewa Sałacka. Panie podjęły decyzję, by ją sprzedać.

O taki dom i działkę trzeba dbać przez cały rok, tam jest dużo pracy. (...) Ja sama od śmierci mamy unikałam tego miejsca. Byłam tam może dwa razy. Wcześniej spędzałam tam dużo czasu - wyjaśniła w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Matylda postanowiła jednak zabezpieczyć się na przyszłość i poszła do alergologa, by dowiedzieć się, czy jej organizm w przypadku ukąszenia zareagowałby tak, jak mamy. Dowiedziała się, że również jest uczulona na ukąszenia osy. Zachęca więc innych, by badali się pod kątem alergii.

Zawsze otwarcie mówię też o tym, co spotkało moją mamę i chętnie biorę udział w kampaniach uświadamiających, czym jest wstrząs anafilaktyczny. Jest to bardzo ważny temat, o którym nadal mało się mówi. Sama jestem uczulona i byłam dwukrotnie ukąszona przez osę, co w moim przypadku skończyło się zastrzykami w szpitalu - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Poza tym raczej rzadko zabiera głos w mediach. Wyjątkiem był wywiad w książce "Być dzieckiem legendy" Małgorzaty Puczyłowskiej z 2012 roku.

Smutek i ból są we mnie cały czas, tylko nie pozwalam im sobą rządzić. Musiałam zaakceptować sytuację, żeby normalnie żyć. Nie wypierałam tego, co się stało. (...) Wypłakałam wtedy chyba wszystkie łzy. Ale dzięki temu powoli odradzałam się - wyznała sześć lat po śmierci mamy.

Barbara Sałacka nie żyje. Kim była mama Ewy Sałackiej?

Obecnie Matylda Kirstein ma 28 lat. Skończyła studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku psychologia biznesu i pracuje w marketingu. Jej aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

