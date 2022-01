Bądź na bieżąco. Więcej o skandalicznym zachowaniu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kim Kardashian i Kanye West wydawali się małżeństwem idealnym. Można było sądzić, że w końcu po dwóch nieudanych małżeństwach, w tym jednym z Krisem Humphriesem, które trwało 72 dni, celebrytka znalazła szczęście u boku muzyka. Para pobrała się w 2014 roku i doczekała się czwórki dzieci. Piękny obrazek rodziny został zniszczony w 2020 roku plotkami o rozwodzie. Kim wniosła o rozwód 19 lutego 2021 roku. Obecnie Kardashianka spotyka się z młodszym komikiem Petem Davidsonem, a muzyk właśnie potwierdził swój związek z aktorką Julią Fox.

Kanye West powstrzymał wyciek drugiej sekstaśmy byłej żony

Mimo że trwa proces rozwodowy, a byli małżonkowie spotykają się już z innymi partnerami, projektant mody twierdził w rozmowie z "Hollywood Unlocked", że wyświadczył Kim ostatnią przysługę i zdobył nagranie jej sekstaśmy z Raya J.

Poszedłem i sam odebrałem laptopa od Raya J tej nocy. Spotkałem tego człowieka na lotnisku, potem wróciłem i dostarczyłem go jej o 8 rano - mówi Kanye.

Projektant opowiedział, jak ten widok ucieszył Kim. W końcu mogła odetchnąć z ulgą.

Płakała, kiedy go zobaczyła. Wiesz, dlaczego płakała, gdy zobaczyła to na laptopie? Ponieważ reprezentuje to, jak bardzo została wykorzystana. Reprezentuje to, jak bardzo ludzie jej nie kochali i widzieli ją tylko jako towar.

Niesławne początki sławy Kim Kardashian

Pierwsza sekstaśma z udziałem Kim i jej ówczesnego chłopaka Raya J wyciekła w 2007 roku. Od tego momentu celebrytka tylko zyskiwała na sławie. Krótko po tym incydencie ruszył program "Keeping Up With the Kardashians". We wrześniu 2021 roku pojawiły się doniesienia, że były menedżer Raya - Wack, ma "część drugą" niesławnej sekstaśmy. Wack spotkał się z Kanye, bo jak twierdził, tylko jemu oddałby kasetę.

Pete Davidson opuszcza hotel po spędzonej nocy z Kim Kardashian

Nigdy nie dałbym tego nikomu poza Kanye. To jest matka jego dzieci - mówi Wack.

Jak donoszą źródła, Kim jest bardzo wdzięczna byłemu mężowi za odzyskanie taśmy, która prześladowała ją przez tyle lat i mogła mieć realny wpływ na ich dzieci.