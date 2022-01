Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie milkną echa kontrowersji wokół uczestników "Królowych życia". Program spotkał się ze zmasowaną krytyką po tym, jak okazało się, że jeden z bohaterów ma za sobą bardzo mroczną przeszłość. Producenci postanowili usunąć Arkadiusza Zgorzelskiego, gdy zaczęła się tego głośno domagać opinia publiczna. Teraz fani telewizyjnego show dowiedzieli się, że to nie jedyna postać, z którą muszą się pożegnać. Z programem rozstają się również Leon i Damian.

Leon i Damian Antczak-van Nispen usunięci z "Królowych życia"

Arkadiusz "Megakot" Zgorzelski został usunięty z show po tym, jak wyszło na jaw, że spotykał się z bardzo młodymi kobietami, a jedna z nich miała zaledwie 15 lat. Widzowie dowiedzieli się też, że cztery jego byłe partnerki popełniły samobójstwo.

Teraz pojawiły się informacje, że kolejni uczestnicy pożegnają się z programem. Leon i Damian zadebiutowali w hicie stacji TTV w 2020 roku. To małżeństwo z Gdańska, które prowadzi klinikę medycyny estetycznej. Panowie mieli przed sobą trudne wyzwanie, producenci serialu oczekiwali bowiem, że godnie zastąpią wcześniejszą parę Gabriela i Rafała. To zadanie okazało się jednak niemożliwe do wykonania. Duet z Gdańska nie był tak charyzmatyczny, jak jego poprzednicy, a stacja postanowiła zrezygnować ze współpracy.

Wygląda na to, że w tym przypadku uczestnicy nie rozstają się ze względu na kryminalną przeszłość, a powodem są po prostu wysokie oczekiwania telewizji wobec bohaterów. W rozmowie z portalem Pomponik Leon i Damian przyznali że koniec ich współpracy był "decyzją stacji".