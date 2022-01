Więcej o tym, co słychać w show-biznesie znajdziecie na Gazeta.pl

Budka Suflera ma nowego wokalistę. Dzięki zdjęciom z próby, które opublikował zespół, dowiedzieliśmy się, że dołączył do niego Jacek Kawalec. Taki wybór nie spodobał się Krzysztofowi Cugowskiemu, który był związany z grupą od lat 70. do 2014 roku.

Jacek Kawalec odpowiada Krzysztofowi Cugowskiemu

Cugowski zapytany o sprawę przyznał, że nikt nie poinformował go planach grupy i uprzedził, że w razie reaktywacji zespołu podejmie odpowiednie kroki. Utrudni kolegom powrót. Nie podoba mu się także wybór nowego lidera. - Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 r. Wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy - powiedział w rozmowie z Onet Kultura. Jacek Kawalec odniósł się do jego słów:

Ja panu Krzysztofowi Cugowskiemu życzę wielu sukcesów, na które na pewno go stać, bo jest bardzo utalentowanym człowiekiem, obdarzonym charyzmą i wspaniałym głosem, na który czeka publiczność. Gdyby pan Krzysztof Cugowski chciał dalej współpracować z Budką Suflera, jeszcze wtedy, kiedy żył Romuald Lipko, to być może droga zespołu by się inaczej toczyła, ale nie można ludziom zamykać prawa do tworzenia nowych rzeczy - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Opowiedział też, w jaki sposób dołączył do kultowego zespołu. Zawdzięcza to gitarzyście, z którym grał i który współpracował z Budką Suflera. To on przekazał nagrania Jacka Kawalca.

Kiedy koledzy z Budki Suflera tego posłuchali, stwierdzili, że szukają właśnie kogoś takiego jak ja. Posłuchali też innych rzeczy z moich projektów, z którymi ja funkcjonuję już na rynku muzycznym od kilku lat np. "Joe Cocker - Śpiewa Kawalec z Orkiestrą", "Zeppelin-Fascynacje" czy "Muzyczne Twarze Kawalca", w którym śpiewam różne klasyki - dodał.

W takim składzie muzycy zadebiutują 30 stycznia 2022 roku podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak oceniacie ten wybór?