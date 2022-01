Więcej o życiu gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

25 stycznia odbyła się uroczysta premiera filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Na czerwonym dywanie zjawiły się zaproszone gwiazdy. Nie zabrakło Mikołaja Roznerskiego, który wciela się w główną rolę męską (Tomasza). Na chwilę zawitała także Alicja Bachleda-Curuś, która gra Basię.

Zobacz wideo Alicja Bachleda-Curuś wraca w filmie "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Zbyt krótka klatka piersiowa, wystające dziąsła i za duże uszy. Oto kompleksy gwiazd

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Premiera

Aktorka zjawiła się w ciemnym garniturze, pod który założyła białą koszulę. Marynarka nie układała się jednak najlepiej, co zaburzyło proporcje. Także spodnie były zbyt szerokie i nie uratowały stylizacji. Całość dopełniła prosta fryzura. Bachleda-Curuś zaczesała lekko falowane włosy na bok. Postawiła też na delikatny makijaż. Choć na wydarzeniu zjawiła się na chwilę, to wcześniej na Instagramie zdążyła pochwalić się przygotowaniami do premiery.

Oprócz niej na czerwonym dywanie zjawił się Mikołaj Roznerski. Aktor wybrał podobną stylizację. Założył biały golf, na który zarzucił ciemną marynarkę. Oprócz nich do zdjęć pozowała chętnie Joanna Jarmołowicz. Jesteście ciekawi, jak wyglądali? Zobaczcie: "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Elegancka Joanna Jarmołowicz i Mikołaj Roznerski w golfie

Justyna Pochanke dementuje plotki o emigracji. Czemu odeszła z TVN?

Alicja Bachleda-Curuś specjalnie z powodu filmu przyleciała do Polski. Tu zajmuje się promocją produkcji, a niedawno gościła w "Dzień dobry TVN". Pozowała wtedy fotoreporterom, a jej zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ. Udzieliła także wywiadu w radiu, w którym opowiedziała m.in. o dziecku. Przyznała, że razem z Colinem Farrellem nie są zachwyceni jego planami na przyszłość.

Jak oceniacie stylizację Alicji Bachledy-Curuś?