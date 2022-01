Więcej o związkach polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Radosław Majdan półtora roku temu po raz pierwszy został ojcem i powitał na świecie synka Henryka. Były piłkarz Polonii wiedzie szczęśliwe życie rodzinne u boku trzeciej żony, Małgorzaty Rozenek-Majdan. Chociaż para wygląda, jak niczym z obrazka, ma za sobą trudną przeszłość. Zarówno "Perfekcyjna pani domu" jak i jej obecny mąż, mają za sobą dwa rozwody. Radosław Majdan największą popularność zdobył, będąc mężem Dody, ale to nie piosenkarka była pierwszą żoną celebryty. Pamiętacie jeszcze Sylwię Majdan? Sporo się zmieniła.

Doda przyjęła oświadczyny cztery razy. Najpiękniejszy pierścionek? "Krwawy diament"

Zobacz wideo Doda chciała mieć dziecko z Majdanem? "Byłabym w stanie się poświęcić

Sylwia Majdan przeszła metamorfozę. Bardzo się zmieniła od czasu ślubu z Radosławem Majdanem

Sylwia Majdan i Radosław Majdan wzięli ślub 20 czerwca 1998 roku. Małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata, jednak pierwsza żona piłkarza zostawiła sobie po nim nazwisko, pod którym funkcjonuje do dziś.

Zostawiłam je, bo wszystkie studia, które zrobiłam, zrobiłam na to nazwisko. Nie czuję potrzeby, żeby je zmieniać. Poza tym bardzo lubię Radosława - mówiła w wywiadzie dla Newserii.

Zanim Majdan zakochał się w Rozenek, był mężem Sylwii. Teraz ona jest projektantką

Sylwia Majdan po rozwodzie zajęła się modelingiem i została Miss Publiczności Ziemi Zachodniopomorskiej. Później zapragnęła wejść do biznesu z innej strony i zajęła się projektowaniem. W 2004 roku założyła własną markę odzieżową, którą rozwija do dziś. Sylwia Majdan chętnie promuje swoje projekty w mediach społecznościowych, a szczególnie na Instagramie. To właśnie ze zdjęć tam zamieszczanych widzimy, jaką przemianę przeszła od czasu ślubu z Radosławem Majdanem.

Sylwia Majdan zmieniła kolor włosów i ma całkiem inny styl. Jej fani są zdania, że starzeje się niczym wino i tak naprawdę z każdym rokiem wygląda na coraz młodszą.

Projektantka odniosła sukces nie tylko w biznesie, ale również życiu prywatnym. Sylwia Majdan założyła rodzinę i dziś jest szczęśliwą mamą.

Poznalibyście ją?