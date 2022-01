Charlene Grimaldi z Monaco 25 stycznia kończy 44 lata, a miniony 2021 r. można uznać za jeden z trudniejszych w jej życiu. Księżniczka od wielu tygodni nie schodzi z ust prasy w Monako i Francji. Mieszkańcy małego śródziemnomorskiego księstwa martwią się o nią, ponieważ wycofała się z życia publicznego. Media grzmiały, że "omal nie umarła" podczas pobytu w RPA, gdzie zmagała się z infekcją ucha i gardła. Teraz kobieta przebywa w placówce leczniczej "poza Monako".

Charlene Wittstock - afrykanka, która rezygnowała z pasji, bynajmniej nie dla księcia z bajki

Historia dzisiejszej księżniczki Charlene zaczyna się dość nietypowo. Urodziła się jako Charlene Lynette Wittstock 25 stycznia 1978 r. w Bulawayo, obecnie na terenie Zimbabwe. Gdy skończyła 12 lat, wraz z całą rodziną została przeniesiona do RPA. To właśnie tutaj rozwinęła się jej największa pasja, i to taka, dzięki której poznała później męża. Pod okiem mamy zaczęła wyczynowo trenować pływanie, a w 1996 r. zdobyła pierwsze w swojej karierze mistrzostwo RPA.

Księżniczka Charlene w dzieciństwie https://www.instagram.com/hshprincesscharlene/

Dwukrotnie reprezentowała RPA na Igrzyskach Wspólnoty Narodów - po raz pierwszy w 1998 r., później w 2002 r. Zdobyła wówczas srebrny medal w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym. W 2000 r. wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. W tym samym czasie poznała księcia Monako - Alberta II, syna księcia Rainiera III i księżniczki Grace Kelly. Miała wówczas zaledwie 22 lata, a książę... był o 20 lat starszy.

Charlene wdała się w związek z"księciem Playboya"

22-letnia Charlene Wittstock szybko wpadła w oko dużo starszemu Albertowi, który był znany w kuluarach jako "książę Playboya". W 2000 r. mawiano, że nie żałował sobie imprez i chętnie umawiał się z aktorkami oraz modelkami. Spotykał się m.in. z Janice Dickinson, aktorką serialu "Dynastia" - Catherine Oxenberg, był związany z Claudią Schiffer czy Brooke Shields.

Według magazynu "Hello Monaco" jego związek z Charlene był zaskoczeniem, ale wróżono mu krótki sukces. To, co miało łączyć olimpijkę z księciem Monako, to wspólne kariery sportowe. Albert kochał sport, brał także udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Monako. Związek z Charlene oficjalnie potwierdził dopiero w 2006 r., po sześciu latach od poznania.

Księżna Monako wciąż nieobecna. Przeszła nieudaną operację plastyczną?

Wyprawa Charlene z RPA do Monako w pogoni za miłością

W 2007 r. Charlene przeniosła się z RPA do Monako. Porzuciła dotychczasowe życie dla miłości. I choć historia brzmi niczym disneyowska bajka - nigdy taką nie była. Choć książę Albert II dał jasno Charlene Wittstock do zrozumienia, że pragnie ją poślubić, najpierw kobieta była zmuszona wyprowadzić się do małego europejskiego księstwa, w którym trudno było zachować anonimowość.

Na początku afrykańska sportsmenka nie zamieszkała z księciem - otrzymała własne małe mieszkanie w centrum Monako. Na próżno też było szukać zadowolenia wśród mieszkańców. Gdy w 2011 r., aż cztery lata po przeprowadzce, wychodziła za mąż za Alberta, przyznała, że nie czuje głębokich powiązań z nowym krajem. W jednej z rozmów z magazynem "Vouge" powiedziała, że jej pojawienie się w Monako było "przytłaczające", a ona sama chciała zadowolić ludzi, tracąc poczucie samej siebie.

Najsmutniejsza księżniczka świata, czyli łzy na własnym ślubie

Zanim jednak Charlene udzieliła wywiadów dla "Vouge", odbył się bajkowy ślub w Monako. Do zaręczyn doszło 23 czerwca 2010 r. Potem miała być ceremonia jak z marzeń, która okazała się koszmarem dla Charlene. Na kilka tygodni przed wydarzeniem przyszła księżna próbowała aż trzykrotnie uciec z Monako. Wszystko przez spekulacje, że Albert ma kolejne nieślubne dziecko. Nie byłoby w tym nic aż tak dramatycznego, gdyby nie fakt, że miał je począć w czasie związku z Charlene.

Albert miał już przed ślubem dwoje dzieci - Jazmin Grace, która urodziła się w 1992 r., oraz Alexandre Coste, urodzonego w 2003 r. Oznaczałoby to, że chłopiec urodzony przez togoską stewardesę - Nicole Costę, został poczęty, gdy książę spotykał się z Charlene. Informacje o kolejnym dziecku przelały czarę goryczy. Według monakijskiej prasy przyszła księżna miała usłyszeć rewelację o następnym potomku w momencie, gdy przymierzała suknię ślubną w paryskim salonie. Wtedy pojawił się plan odejścia od Alberta, a gazeta "Le Journal du Dimanche" doniosła, że kobieta poprosiła o "schronienie" w ambasadzie RPA we Francji. Potem jednak wróciła do Monako.

Księżna Charlene po dziesięciu miesiącach wróciła do księcia Alberta i dzieci

Druga próba miała mieć miejsce także w maju 2011 r., w trakcie Grand Prix Monako. Wówczas pojawiły się plotki, że księżniczce skonfiskowano paszport. Do trzeciej ucieczki miało dojść na dwa dni przed ślubem. Charlene podobno zarezerwowała bilet do RPA - ale tylko w jedną stronę. Złapano ją na lotnisku w Nicei we Francji. Jak podaje "Le Journal du Dimanche" doszło do "porozumienia" między panną młodą a jej przyszłym mężem. Mimo to Charlene na swoim ślubie nie wyglądała na szczęśliwą.

Fotografowie wyraźnie uchwycili dwie główne emocje malujące się na twarzy nowej wybranki Alberta II: smutek i zniechęcenie. Według "ABC" panna młoda nie dość, że "płakała podczas ceremonii ślubnej", to jeszcze miała wzdrygnąć się, kiedy Albert próbował ją pocałować. Z kolei "The Guardian" doniósł, że:

Wyszła z królewskiej kaplicy, gdzie złożyła bukiet z drżącą górną wargą i łzą spływającą po policzku. Ocierając łzy chusteczką, książę Albert błagał szeptem: Nie płacz, nie możesz płakać.

Prasa okrzyknęła Charlene "najsmutniejszą księżniczką świata", a miano to przywarło do niej na tyle silnie, że choć minęło już 11 lat od ślubu, ona wciąż jest w ten sposób postrzegana.

Ucieczki, kontrowersje i wielkie niewiadome. Gdzie teraz jest księżniczka Charlene?

W rozmowie z magazynem "People", biuro pałacu książęcego w Monako wydało oświadczenie w sprawie "rzekomego" smutku księżnej. Napisano:

Nic z tego nie jest prawdą i uważamy, że wynika to z całkowitej zazdrości.

Kilka lat później, w 2019 r. sama Charlene wyznała, że ludzie często wyłapują fakt, że nie zawsze uśmiecha się podczas wydarzeń publicznych. W rozmowie z magazynem "Huisgenoot" powiedziała:

Ludzie bardzo szybko mówią: "Och, dlaczego ona nie uśmiecha się na zdjęciach?". Cóż, czasami trudno się uśmiechnąć. Nie wiedzą, co się dzieje w tle.

W 2014 r. książęca para doczekała się potomstwa - Charlene urodziła bliźnięta: księżniczkę Gabriellę oraz księcia Jacquesa, który zostanie następcą monakijskiego tronu. Podczas chrztu dzieci Charlene wydawała się być bardziej szczęśliwa niż na własnym ślubie. W rozmowach z francuskimi magazynami przyznała, że macierzyństwo jest "wyczerpujące", ale też "stymulujące".

Najsmutniejsza księżna świata dla księcia Alberta poświęciła karierę

W 2020 r. pojawiły się kolejne doniesienia o nieślubnym dziecku Alberta. Tym razem romans z nim miała ponoć 34-latka, która w lipcu 2005 r. rzekomo urodziła mu córkę. Media spekulowały, że drastyczne cięcie i metamorfoza Charlene, którą księżna przeszła w tamtym okresie, miała związek właśnie z kolejnym romansem księcia. Charlene zadebiutowała na dworze z grzywką i bardzo krótkim, asymetrycznym cięciem. W mediach uznano to za "najbardziej ostrą fryzurę, jaką kiedykolwiek nosiła królowa".

W maju 2021 r. świat obiegła informacja, że księżniczka Charlene przebywa w RPA. Nie widywano jej jednak publicznie od stycznia 2021 r. Wielu uważało, że żona Alberta uciekła do swojej ojczyzny już w marcu, kiedy to pojawiła się w Afryce na pogrzebie bliskiego przyjaciela. Od czasu do czasu księżniczka pojawiała się w mediach społecznościowych, dokumentując misję na rzecz ochrony przyrody. Mieszkańcy Monako byli jednak sfrustrowani nieobecnością Charlene i domagali się informacji.

Pałac poinformował w lipcu 2021 r., że księżniczka cierpi na poważną infekcję ucha, nosa i gardła.

Zostałam poinstruowana przez lekarzy, że nie mogę jeszcze latać, ponieważ nie jestem w stanie wyrównać ciśnienia w uszach i dlatego nie mogę latać powyżej 20 000 stóp. [...] Bardzo tęsknię za moim mężem, moimi dziećmi - Jacqui i Bellą - i moimi pieskami, ale nie mogę wymusić regeneracji kości i błony, to wymaga czasu - powiedziała Charlene magazynowi "You".

W sierpniu 2021 r. księżniczka przeszła operację, a potem dołączyła do niej rodzina. Jednak książę powrócił do swoich obowiązków w Monako. Księżniczka ma obecnie przebywać w miejscu odosobnienia, by odpocząć i dojść do zdrowia. Ostatnio głośno zrobiło się podczas święta narodowego, gdy dzieci Charlene i Alberta pozowały do zdjęć z kartkami "Tęsknimy za tobą mamo" oraz "Kochamy cię mamo".

Ona potrzebuje prywatności, jako rodzina potrzebujemy prywatności. Dajcie nam czas, którego potrzebujemy, daj jej czas, którego potrzebuje, aby wyzdrowieć i wrócić do swojej rodziny w Monako - powiedział w listopadzie w wywiadzie dla "People" książę Albert.

Przerwane milczenie księżniczki Charlene

25 stycznia 2022 r., w dniu swoich 44. urodzin, księżniczka Charlene przerwała milczenie. Po raz pierwszy od dawna opublikowała specjalny film z okazji swojego święta. Pałac Książęcy w Monako udostępnił go na oficjalnej stronie księstwa na Facebooku.

Nadal jednak nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa księżniczka. W grudniu 2021 r. Albert poinformował opinię publiczną, że Charlene nadal pozostaje pod opieką lekarzy, choć "regeneruje się w zadowalający sposób".

