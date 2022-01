Więcej na temat światowych gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Powrót Jennifer Lopez i Bena Afflecka był dla wielu osób szokiem. O parze znów głośno zrobiło się w ubiegłym roku. Plotki o ich zejściu krążyły od kilku miesięcy, aż w końcu oboje przestali się ukrywać, pojawiając się razem na czerwonym dywanie. Teraz zagraniczne źródła donoszą, że para chciałaby powiększyć rodzinę.

Jennifer Lopez i Ben Affleck planują dziecko? "Od jakiegoś czasu szukali surogatki"

Pierwsze doniesienia o ewentualnym wspólnym dziecku pary pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. Wówczas tygodnik "US Weekly" twierdził, że "Jennifer zawsze pragnęła kolejnego dziecka" i marzyła o tym, by to z Benem Affleckiem stworzyć rodzinę. Wtedy też głośno było o szaleńczym uczuciu, które ponownie połączyło parę. Temat powrócił, a związek ten wzbudza niemal takie samo zainteresowanie mediów, jak 18 lat temu. Artyści milczą jednak na temat swojej relacji. To właśnie medialny szum miał przeszkodzić ich związkowi przed laty.

Plotki o dziecku pojawiły się ostatnio w magazynie "Woman's Day". Piosenkarka kończy w tym roku 53 lata, więc ciąża byłaby nie tylko mało prawdopodobna, ale też ryzykowna. Jednak według anonimowego źródła, Jennifer Lopez i Ben Affleck mieli szukać surogatki, która urodziłaby ich wspólnego potomka. Ale to nie wszystko. Nie brakuje także sugestii, że para wycofała się nieco z życia publicznego, by skupić się na rodzinie, ponieważ... być może dziecko jest już na świecie.

Wiele wskazuje na to, że on i Jen żyją teraz jak w bańce i są otwarci tylko na najbliższych. Przestali mówić otwarcie o założeniu rodziny - to pewny znak, że coś się stało! Miesiąc temu mieli wszystko ustalone i od jakiegoś czasu szukali surogatki - donosi magazyn.

Zakochani milczą na temat tych rewelacji. Oboje mają dzieci z poprzednich małżeństw. Jennifer Lopez wychowuje bliźniaki ze związku z Markiem Anthonym, a Ben Affleck ma trójkę pociech z Jennifer Garner.