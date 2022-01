Więcej aktualnych wydarzeń znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Budka Suflera po wielu latach przetasowań w zespole, ma nowego wokalistę. Po raz pierwszy wystąpi on z grupą w niedzielę 30 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legnicy. To dobrze znany nie tylko z umiejętności wokalnych, ale i gry w serialach aktor. Jacek Kawalec ma nagrać z zespołem nową płytę. Co na to fani?

Budka Suflera ma nowego wokalistę. To dobrze znany aktor. "Mam świadomość, że będę porównywany z Krzysztofem Cugowskim"

Zespół rozpoczął rozmowy z Jackiem Kawalcem już w ubiegłym roku. Wówczas udzielił wywiadu telewizji polonijnej na Florydzie, gdzie koncertował. W rozmowie zdradził najbliższe plany związane z Budką Suflera. Ucieszył się z propozycji współpracy, ponieważ od zawsze był fanem zespołu.

Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera i powiedział, że chciałby się spotkać i porozmawiać o współpracy. Ponieważ pan Krzysztof Cugowski już kilka lat temu, jeszcze za życia nieodżałowanego kompozytora Romualda Lipki, zrezygnował ze współpracy z Budką Suflera, tam się zrobiła przestrzeń dla wokalisty - powiedział.

Dodał, że w czasach szkoły średniej znał dużą część piosenek zespołu na pamięć. Mimo to, zaśpiewanie ich nie jest takie łatwe. Aktor i Budka Suflera nagrają wspólną płytę z niewykorzystanych jak dotąd materiałów zespołu.

Ponieważ Romuald Lipko zostawił całą skrzynię wspaniałych, cudownych kompozycji, które nie zostały jeszcze zrealizowane, Mietek Jurecki i Tomasz Zeliszewski zaproponowali mi udział w płycie, nad którą już pracę zaczęliśmy. Mam świadomość tego, że będę porównywany z genialnym, obdarzonym niesamowitym talentem wokalnym, Krzysztofem Cugowskim. Ale ja nie będę chciał się z nim porównywać, będę się starał zaśpiewać te rzeczy po swojemu - powiedział Jacek Kawalec.

Choć Budka Suflera miała kilku wokalistów, najbardziej znanym liderem jest Krzysztof Cugowski. Piosenkarz w 2014 roku odszedł i od tamtej pory występuje na scenie solo lub z synami. Tymczasem zespół pokazał zdjęcia z najnowszych prób na Instagramie. Oprócz Jacka Kawalca, jako drugi wokalista pojawia się tam Robert Żarczyński - panowie śpiewają na zmianę. Umiejętności wokalne aktora widzowie mogli ocenić m.in. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Myślicie, że to dobry wybór?