Od kiedy Zofia Zborowska została mamą, chętnie informuje fanów na Instagramie o szczegółach macierzyństwa. Mimo to nie zdecydowała się na pokazanie twarzy córki i nic nie zapowiada, by wkrótce miało się to zmienić. Zamiast tego fani, przeglądając profil gwiazdy, mogą liczyć na ogromną dawkę humoru i pozytywnego podejścia do życia. Zosia zapozowała do nowego zdjęcia i przy okazji pokazała fragment salonu, co nie zdarza się często.

Zofia Zborowska pokazała salon. Nie brakuje rzeczy Nadziei

Zofia Zborowska jest bardzo aktywna na Instagramie i regularnie urządza na InstaStories "Q&A", w których szczerze odpowiada na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło tego, jak się czuje w roli mamy? Aktorka podkreśliła, że macierzyństwo jest najpiękniejszą rzeczą, jaka ją spotkała, a każda chwila spędzona z córką jest dla niej wyjątkowa. Nie ukrywa jednak, że macierzyństwo czasami potrafi dać w kość i ważne jest, by nie zapomnieć o sobie. Niedawno razem z mężem wyrwała się na randkę, a teraz postanowiła pokazać, w jakim nastroju spędza poniedziałek.

Poniedziałkowy nastrój - napisała.

Fani w komentarzach zasypali aktorkę komplementami na temat wyglądu i zauważyli, że Zborowska aż promienieje. Nam w oczy rzuciło się wnętrze salonu gwiazdy, z którego Zosia może podziwiać widok na piękny ogród.

Świetnie wyglądasz.

Zosiu, kwitniesz.

Jak pięknie. Tak promiennie - czytamy.

Aktorka postawiła na stonowane barwy. Na jednej ze ścian zawisł duży telewizor, przed którym stanęła szara i wygodna kanapa. W salonie znalazło się również miejsce dla dużej palmy i wysokich kaktusów, co nadaje wnętrzu tropikalnego klimatu. Bez wątpienia nie mogło zabraknąć zabawek należących do córki aktorki, a także kosza Mojżesza, czy maty do leżenia, na której wypoczywa Nadzieja. Zborowska razem z Andrzejem Wroną od jakiegoś czasu mieszka w domu pod Warszawą, który stylowo urządziła.

Za każdym razem, gdy aktorka pokaże fragment domu, fani zgodnie przyznają, że ma ogromny talent do urządzania wnętrz.