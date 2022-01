Księżna Kate inspiruje się Meghan Markle? Ona ją kopiuje! Tiktokerka znalazła dowody

Więcej informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Fanek stylu księżnej Kate nie brakuje. Żona księcia Williama kocha elegancję i bardzo często sięga po proste sukienki, które sprawdzą się niemal na każdą okazję. Oczywiście Middleton doskonale dopasowuje swój strój do wydarzenia, w którym bierze udział, w związku z tym czasem musi zrezygnować z eleganckiego ubioru i wskoczyć w coś bardziej sportowego. Kilka razy nawet była widziana w dżinsach, co jest naprawdę rzadkością.

Wiele osób uważa, że styl księżnej Kate, choć z jednej strony jest wyjątkowy, to z drugiej podobny do tego, który polubiła hiszpańska królowa Letizia. Czyżby się wzajemnie inspirowały? Jedna z tiktokerek uważa, że żona księcia Williama ma inną inspirację, a ma nią być Meghan Markle. Nie od dziś w mediach krążą doniesienia, że panie, delikatnie mówiąc, za sobą nie przepadają. W tej sytuacji tym bardziej zadziwia to, że miałyby podpatrywać, jak się ubierają.

Tiktokerka zwróciła uwagę na strój, o którym kiedyś pisał "Vanity Fair". Księżna Kate podczas jednej z wizyt na Cyprze miała na sobie czarne spodnie z rozszerzaną nogawką, szpilki ze szpicem, białą bluzkę i oliwkowy żakiet. Niemal identycznie wyglądała w przeszłości Meghan Markle. Buty i spodnie praktycznie takie same. Też miała na sobie żakiet, jednak w czarnym kolorze i bluzkę, która również była ciemna. Mimo to całość wygląda bardzo podobnie. To nie jedyny przykład. Poniżej zobaczycie ich więcej.

