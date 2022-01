Więcej ciekawostek o bohaterach topowych seriali przeczytasz na stronie Gazeta.pl

"Euforia" to bezkonkurencyjny hit HBO. Po pierwszym sezonie widzowie docenili niecodzienną tematykę, grę aktorską oraz niesamowitą ścieżkę dźwiękową. Serial oprócz uznania fanów zdobył wiele branżowych nagród. Emmy za najlepszą aktorkę dostała odtwórczyni głównej roli, Zendaya. Pewne było, że po takim sukcesie doczekamy się następnego sezonu. Od 10 stycznia na platformę wchodzą pojedynczo odcinki. Jedną z intrygujących postaci jest Faye. Uzależniona od heroiny dziewczyna przykuwa uwagę swoim wyglądem. Oprócz skąpych strojów bohaterka serialu ma nienaturalnie wielkie usta. Fani byli pewni, że to charakteryzacja, jednak to rzeczywisty wygląd Chloe Cherry. Instagramerka Lekarka w wielkim mieście odniosła się do wykonanych zabiegów. W komentarzach burza komentarzy.

"Euforia". Wygląd Faye to nie charakteryzacja. Chloe na co dzień jest sexworkerką

Profil Lekarka w wielkim mieście często odnosi się do źle zrobionych lub przesadzonych zabiegów estetycznych. Tym razem na tapetę wzięła aktorkę Chloe Cherry. Odtwórczyni Faye ma nienaturalnie powiększone usta. Wręcz jak twierdzi autorka posta, lekarz w odpowiednim momencie powinien powiedzieć "stop".

O Chloe grającej w bijącym rekordy popularności serialu "Euforia" rozpisują się wszystkie media. My nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie rzucili światła na to, jak zmienił się na przestrzeni lat jej wygląd. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że szkoda, że mimo tak dużego dostępu do wielu specjalistów nie udało jej się trafić na kogoś, kto w odpowiednim momencie powiedziałby "stop".

Lekarka w wielkim mieści o Chloe Cherry ig @lekarka_w_wielkim_miescie

Post wywołał lawinę komentarzy pod postem. Część z nich dotyczyła zdziwienia fanów serialu. Okazuje się, że wielu z nich myślało, że wygląd Faye to charakteryzacja. . Pojawiły się również osoby broniące Chloe Cherry.

A co jeśli tak jej się podoba? Są różne gusta i poczucia estetyki.

Niekorzystnie na jej zdrowie psychiczne może wpłynąć również ocenianie jej wyglądu, ale o tym już nie myślimy. Chloe jest sexworkerką i robi ze swoim wyglądem, co uważa za słuszne. Ocenianie pod względem estetycznym jest kompletnie nieprofesjonalne i szkodliwe.

Ona jest, jeśli się nie mylę sexworkerką. Aktorstwo to jej drugi wybór. Także ta specyficzna estetyka ma uzasadnienie w kulturze porno.

Lekarka w wielkim mieście szybko sprostowała, że nie kwestie gustów porusza w poście, lecz odpowiedzialność lekarzy, którzy powinni uświadomić pacjentkę o konsekwencjach takich zabiegów.

