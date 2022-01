Bądź na bieżąco. Więcej o programie "Rolnik szuka żony" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kamila Boś to uczestniczka ósmej edycji popularnego show TVP "Rolnik szuka żony". Choć nie odnalazła miłości w programie, to może odkryła sposób na zaistnienie w polskim show-biznesie. Trzeba przyznać, że rolniczka umie wykorzystać swoje pięć minut. Pojawiła się w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie oprowadzała po farmie pieczarek, którą prowadzi. Razem z innymi uczestnikami ósmej edycji wystąpiła także w świątecznych odcinkach specjalnych "Jaka to melodia" i "Familiada".

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" pojawia się w kolejnych programach. Czy zawita do show-biznesu na stałe?

W programie rolniczka wzbudzała wiele emocji. Od razu dostrzeżono jej urodę, lecz później została skrytykowana za sposób, w jaki potraktowała kandydatów. Na gospodarstwo zaprosiła Tomasza, Jana i Adama. Z tym ostatnim próbowała zbudować głębszą relację, niestety nie udało im się. Kamila uznała, że uczestnik nie ma w sobie tego, czego szuka w mężczyznach. Od tego czasu nie stworzyła żadnej nowej relacji.

Rolniczka stała się bardzo aktywna na Instagramie, gdzie publikuje iście hollywoodzkie kadry ze swojego życia. Obserwuje ją ponad 154 tysięcy osób, których bardzo ciekawią dalsze losy uczestniczki popularnego programu. Kamila często organizuje popularne Q&A i z chęcią odpowiada na pytania. Jedna z fanek zapytała się, czy rolniczka widzi dla siebie miejsce w polskim show-biznesie.

Czy myśli pani o dalszej karierze w TV, czy nie ma pani przysłowiowego parcia na szkło? - brzmi pytanie.

Kamila odpowiedziała:

Ja w ogóle nie ekscytuję się tym, że moja osoba była w TV. Tak więc nie czuję parcia na szkło, ale teraz czasami przyjmuję niektóre wywiady. To nie wynika z parcia na szkło, tylko z tego, iż jest to dla mnie oderwanie się od życia codziennego, coś nowego, w czym czuję się dobrze.

