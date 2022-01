Więcej ciekawostek na temat serialu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Trwają prace nad kolejnym, 19. już, sezonem "Przyjaciółek". Jednak na planie brakuje jednej z aktorek. Agnieszka Sienkiewicz, która wcielała się w rolę Dorotki, ostatecznie postanowiła odejść. W ostatnim wywiadzie wyjaśniła, co wpłynęło na jej decyzję. Była w serialu od 2012 roku. Na początku nie należała do grupy głównych bohaterek, ale z sezonu na sezon jej postać miała coraz większe znaczenie.

Zobacz wideo "Zwiastun 9. odcinka "Przyjaciółek"

"Przyjaciółki". Agnieszka Sienkiewicz ostatecznie odchodzi

Dorotka była bardzo charyzmatyczną postacią. Na samym początku nie miała najlepszych relacji z tytułowymi "Przyjaciółkami". Odbiła męża Indze, granej przez Małgorzatę Sochę. Mimo to z czasem zbliżyła się do głównych bohaterek, dołączając do ich grupy. Po dziesięciu latach pracy nad serialem Sienkiewicz postanowiła zrezygnować z pracy na planie.

Poczułam, że nie dam z siebie już więcej tej postaci, że chcę spróbować powalczyć gdzieś o inne rzeczy i skupić się na projektach, które mam w głowie i już niedługo będą zrealizowane. Dać temu przestrzeń, czas. Więc wyjść z butów tej postaci - wyjaśniła aktorka w rozmowie z portalem JastrząbPost.pl

To już drugi sezon, który powstaje bez jej udziału, wcześniej jednak fani mieli nadzieję, że aktorka wróci jeszcze do "Przyjaciółek". Co więc z jej postacią? Zdradziła też, jak może dalej potoczyć się wątek Dorotki.

Rzeczywiście, te pytania były, ale na razie nic się nie zapowiada i myślę, że utknę na tym Zanzibarze z tym moim Sławkiem [w którego wciela się Kacper Kuszewski - przyp. red.]. Bawcie się dobrze przy serialu, dziewczyny dźwigają to super i dają sobie świetnie radę, więc zachęcam, aby dalej oglądać.

Jak na decyzję o ostatecznym odejściu z serialu zareagowały koleżanki z planu?

Dziewczyny świetnie sobie radzą, są głównymi wątkami i podeszły do tego z totalnym szacunkiem - podkreśliła aktorka.

Agnieszka Sienkiewicz wyjechała na Lesbos. Chce pomóc uchodźcom

Będziecie tęsknić za Dorotką?