Z trudem szukać ich wspólnych zdjęć na ściankach czy imprezach firmowych. Te gwiazdy są w związku z osobami spoza branży. Kiedy już pokazują się razem, wywołuje to niemałą sensację.

Krzysztof Zalewski i Olga Tuszewska

Krzysztof Zalewski z partnerką screen - Instagram

Zalewski to jedno z najgorętszych nazwisk na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarz odnosi spektakularny sukces w branży. Nic dziwnego, że często jest zapraszany na tzw. "ścianki". Pojawia się na nich zazwyczaj sam. Raz zrobił wyjątek i pojawił się z narzeczoną Olgą.

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski

Małgorzata Socha na romantycznym zdjęciu z mężem Fot. Instagram/ malgosia_socha

Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek od ponad 25 lat jest związana z Krzysztofem Wiśniewskim. W 2008 roku wzięli ślub. Mąż Sochy jest inżynierem. Świat celebrytów to zdecydowanie nie jego bajka, dlatego rzadko pojawia się razem żoną na imprezach branżowych.

Artur Żmijewski i Paulina Żmijewska

Artur Żmijewski z żoną KAPiF

Aktor poznał żonę, kiedy jeszcze był w liceum. Tworzą udany związek, z dala od skandali, blasku fleszy. Żmijewski zabiera Paulinę tylko na ważne dla niego imprezy. Wtedy "ścianka" należy do niej.

Jan Wieczorkowski i Urszula Wieczorkowska

Jan Wieczorkowski z żoną KAPIF.pl

Jan Wieczorkowski od 12 lat jest mężem Urszuli. Para poznała się na imprezie, gdzie kobieta od razu wpadła aktorowi w oko. Zmienił dla niej swój imprezowy tryb życia. Obecnie mają dwójkę dzieci i raczej stronią od bankietów.

Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr

Maciej Stuhr z partnerką na 23. Gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych Fot. Kapif

Jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów pojawia się zazwyczaj tylko na premierach własnych filmów. Czasem towarzyszy mu żona Katarzyna. Z zawodu jest dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Jest także autorką bloga "Mama w wielkim mieście".

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop Adam Guz/REPORTER/East News

Żona prowadzącego "Dzień dobry TVN" również jest związana z mediami, jednak nie występuje przed kamerami jak mąż. Jest menedżerką gwiazd oraz instruktorką jogi. Para stara się nie afiszować i rzadko można spotkać ich na salonach.

Tomasz Wolny i Agata Tomaszewska-Wolny

Tomasz Wolny, Agata Tomaszewska East News

Tomasz Wolny to znany dziennikarz stacji TVP. Obecnie jest jednym z prowadzących "Pytanie na Śniadanie", natomiast jego żona Agata pracuje dla konkurencyjnej stacji, czyli TVN. Jest dziennikarką TVN24 i podobno to ona wspierała męża, kiedy on kształcił się na dziennikarza. Są jedną z najbardziej dobranych par w polskim show-biznesie. Można? Można!

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot

Tomasz i Agnieszka Kot Instagram/@agnikot

Aktor robi świetną karierę, również za oceanem. W mediach na próżno szukać informacji o jego życiu prywatnym. Od 2006 roku jest mężem Agaty Olczyk-Kot, którą poznał na studiach. Parę z trudem można spotkać na wspólnych imprezach czy premierach. Żona aktora jest operatorką oraz fotografką.