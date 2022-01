Więcej newsów z życia zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

O ponownym zejściu się Kim Kardashian i Kanyego Westa raczej nie ma już mowy. Małżonkowie są na etapie rozwodu, a każde z nich ulokowało uczucia w nowych osobach. Związek celebrytki z Petem Davidsonem wygląda całkiem prawdziwie, ale związek rapera z Julią Fox pozostawiał wiele niepewności. Ye poznał modelkę na sylwestrze. Chwilę później zaczął zaskakiwać ją spontanicznymi sesjami, stylizacjami. Fani zarzucali mu, że to, co robi, ma wzbudzić zazdrość w Kim, a fakt, że jego nowa partnerka jest zagorzałą fanką rodu Kardashianek świadczy o jego ruchach desperacji. Jednak ostatnio ich wiarygodność zyskuje na sile.

Kanye West i Julia Fox pierwszy raz oficjalnie razem na pokazie w Paryżu

Podczas ostatniego wywiadu dla "Interview Magazine" Julia Fox zdradziła, że zamieszkała z raperem. Co ciekawe, wyznała, że spodziewa się rozczarowania. Przypomnijmy, że para zna się od ledwo ponad trzech tygodni. Tak poważne decyzje doprowadziły do tego, że Kanye również przyznaje się do nowego związku. West wraz z partnerką pojawili się na pokazie Kenzo w Paryżu. Para postanowiła wystylizować się niczym Britney Spears i Justin Timberlake w 2001 roku. Raper założył dżinsowe spodnie i oversizową kurtkę. Strój uzupełnił masywnymi butami, czarnymi rękawiczkami i okularami. Jego partnerka w podobnym outfitcie odsłoniła płaski brzuch. Ostry makijaż oraz duże, złote kolczyki nadały jej charakteru.

kanye west julia fox ig @juliafox

Oficjalne pokazywanie się Kany'ego Westa oraz Julii Fox to medialne zaręczyny, lecz wszystko, co się szybko zaczyna, może się szybko skończyć, a przynajmniej tak mówią. Więcej zdjęć w galerii.

