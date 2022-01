Więcej o prywatnym życiu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Doda drze koty ze Stępniem. Sylwia Bomba tego uniknęła. Jakim cudem?

Emma Roberts i Garrett Hedlund parą są od 2019 roku. Do związku przyznali się po tym, jak paparazzi przyłapali ich trzymających się za ręce. Choć problemy zdrowotne aktorki utrudniają zajście w ciążę (w jednym z wywiadów wyznała, że choruje na endometriozę, która jest wymieniana jako jedna z przyczyn niepłodnośc), para doczekała się syna w grudniu 2020 roku. Kilka miesięcy po narodzinach Rhodesa świeżo upieczeni rodzice przestali się dogadywać. Teraz postanowili się rozstać.

Anna Wendzikowska świętuje siódme urodziny córki. Kornelia miała aż dwa torty

Emma Roberts i Garrett Hedlund rozstali się. To nie była łatwa decyzja

Portal "People" donosi, że aktorska para, Emma Roberts i Garrett Hedlund, postanowiła się rozstać. W grudniu 2021 roku odbyły się urodziny ich syna Rhodesa. Impreza odbyła się w rodzinnym gronie w kowbojskim klimacie. Chwilę później wyszło na jaw, że postanowili zakończyć związek. Jak informuje osoba z ich bliskiego otoczenia, nie była to łatwa decyzja. Mimo że już od kilku miesięcy przestało się między nimi układać, to zależało im by razem wychowywać syna. Poza tym Garrett pomagał Emmie dojść do siebie po ciąży. Nad decyzją przeważyć mogły osobiste problemy aktora.

Garrett Hedlund po jeździe pod wpływem alkoholu doprowadził on do bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze. Udostępnione dokumenty przez magazyn E! wskazują, że aktor zemdlał za kierownicą pojazdu, przez co przejechał z dużą prędkością na czerwonym świetle. Doprowadziło to do zderzenia z innym pojazdem. Kobiety jadące w drugim aucie twierdzą, że Hedlund był tak pijany, że nie mógł chodzić. Po tej sytuacji trafił na odwyk.

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza musi przestrzegać zasad. Czasem je łamie...

Przypomnijmy, że Emma Roberts jest córką aktora Erica Robertsa, który także miał problemy z alkoholem. Julia Roberts wzięła pod skrzydła bratanicę, by ta rozwijała swoje aktorskie zdolności bez obciążenia ojca alkoholika. Być może decyzja o odejściu od partnera ma stworzyć podobne warunki dla Rhodesa.