Anna Lewandowska regularnie zachwyca w stylizacjach pochodzących z najbardziej luksusowych domów mody na świecie. Trenerka lubi też pokazywać się w ubraniach z wyższej półki, a w jej garderobie nie brakuje unikalnych i drogich dodatków. Żona Roberta Lewandowskiego udowadnia jednak, że dobrze czuje się także w rzeczach z sieciówki, za które nie trzeba wydawać sporych pieniędzy. Ostatnio pozowała w żółto-czarnej, futbolowej kurtce z kolekcji Zary, która momentalnie zachwyciła fanów.

Anna Lewandowska w oryginalnej kurtce z popularnej sieciówki

Kurtka z Zary w stylizacji "Lewej" grała pierwsze skrzypce. Trenerka dobrała do niej jasne, obcisłe dżinsy i top odsłaniający umięśniony brzuch. Charakteru całej stylizacji dodawały ciemne okulary. Ania w takim stroju zapozowała na neonowym tle. Wygląda, jakby wznosiła toast, ale w dłoni trzymała flakon z perfumami. Lewandowska czasem lubi postawić na elegancję, jednak na co dzień najczęściej wybiera wygodne, streetwearowe stylizacje, w którym również wygląda jak milion dolarów.

Skórzana kurtka "Lewej" ma z tyłu przyciągający wzrok nadruk z napisem "Wherever possible" i obecnie znajduje się na wyprzedaży. Ten model pochodzi z męskiej kolekcji i został przeceniony z 500 złotych na 200 złotych. Niestety już jest wyprzedany, do czego z pewnością przyczyniła się sama trenerka. Wygląda na to, że Ania w takim połączeniu czuje się bardzo dobrze. W tym stroju mogłaby z powodzeniem zagrać cheerleaderkę w serialu o amerykańskich nastolatkach.

Jak wam się podoba Lewa w takim wydaniu?