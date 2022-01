Bądź na bieżąco. Więcej o życiu uczuciowym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Piotr Żyła to jeden z najlepszych skoczków narciarskich w Polsce. Media chętnie piszą o jego sportowych dokonaniach, ale również o życiu prywatnym. W 2018 roku rozstał się z żoną, Justyną Żyłą, a ich rozwód do najprzyjemniejszych nie należał. Dwa lata temu media poinformowały, że sportowiec spotyka się z Marceliną Ziętek, początkującą młodą aktorką z serialu "19+". Ostatnio pisaliśmy, że para prawdopodobnie się rozstała. Marcelina nie złożyła publicznych życzeń urodzinowych ukochanemu, w przeciwieństwie do byłej żony, a także para przestała się obserwować na Instagramie.

To jednak nie koniec historii miłosnej Piotra i Marceliny?

Najnowsze relacje zarówno Marceliny i Piotra wskazują na to, że spędzają czas razem. Skoczek dodał na InstaStories filmiki, jak bawi się w śniegu z psem Marceliny. W tym samym czasie młoda aktorka również dodała relację, na której pozuje jej pies rasy pomeranian. Mało tego. Udostępniła zdjęcie Piotra, dodając do niego emotkę w kształcie serca.

Historia miłości Piotra i Marceliny

Para długo nie potwierdzała doniesień o związku. Nawet jak pokazywali się wspólnie, aranżowali zdjęcia tak, aby nie było widać, że są razem. Dopiero w wakacje 2021 roku Piotr Żyła oficjalnie potwierdził, że są razem, publikując zdjęcia z ukochaną z pierwszej randki. Doniesienia o zakończeniu relacji pojawiły się kilka miesięcy temu. Dotąd żadne z zainteresowanych nie wypowiedziało się na ten temat.

Od wielkiej miłości po publiczne pranie brudów. Historia Piotra i Justyny Żyły

Jak myślicie, jest to koniec miłości czy wręcz przeciwnie?