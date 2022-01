Bądź na bieżąco. Więcej o dzieciach gwiazd Hollywood przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Niektóre gwiazdy Hollywood i ich dzieci to praktycznie odbicie lustrzane. Co więcej, młodzi często idą w ślady znanych rodziców i również próbują swoich sił w show-biznesie. Ci celebryci i ich dzieci są jak dwie krople wody.

Cindy Crawford i Kaia Gerber

Piękna modelka popularna w latach 90. została odkryta w wieku 17 lat. Rozpoczęła wtedy przygodę z modelingiem, która przyniosła jej sławę oraz pieniądze. Jej córka Kaia Garber, która wygląda jak młoda mama, również poszła w jej ślady. Mając 18 lat, czyli podobnie co Cindy, miała już na koncie udział w pokazach (takich projektantów jak: Chanel, Versace czy Marc Jacobs).

Angelina Jolie, Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt

W tym przypadku najstarsza rodzona córka Angeliny i Brada odziedziczyła po rodzicach najlepsze cechy. Shiloh to piękna dziewczyna, która zachwyca u boku mamy na czerwonym dywanie. Ma kształt twarzy i mimikę ojca i piękne usta matki.

Reese Witherspoon i Ava Phillippe

Ava to córka Reese Witherspoon i Ryana Philippa. Córka aktorki to wykapana mama. Obydwie mają charakterystyczny kształt twarzy, z mocno zaznaczonym podbródkiem. Ava, tak jak mama, to piękna dziewczyna, nic więc dziwnego, że postanowiła zostać modelką. Wystąpiła między innymi w pokazie Rodarte.

Steven Tyler i Chelsea Tyler

Wokalista Aerosmith Steven Tyler doczekał się trzech córek i syna. Jedną z nich jest znana aktorka Liv Tyler. Jednak to Chelsea, najmłodsza córka, odziedziczyła szeroki uśmiech ojca.

Tom Hanks i Colin Hanks

Jeden z ulubionych aktorów Hollywood Tom Hanks ze swoją pierwszą żoną Samanthą Lewes doczekał się dwóch synów. Jednym z nich jest Colin, który również jest świetnym aktorem i wygląda kropla w kroplę jak sławny ojciec.

Goldie Hawn i Kate Hudson

Kate Hudson to popularna aktorka amerykańska. Mimo że nosi inne nazwisko, patrząc na te zdjęcia, od razu wiemy, kto jest jej matką - aktorka Goldie Hawn. Obydwie odnoszą sukcesy w branży filmowej, choć nigdy nie zagrały razem. Kate wystąpiła natomiast w filmie z Kurtem Russellem, wieloletnim partnerem matki, którego uważa za swojego ojca.

Madonna i Lourdes Leon

Królowa Popu i jej 25-letnia córka może na pierwszy rzut oka nie są do siebie podobne. Matka jest blondynką, a córka ma czarne włosy, lecz wystarczy przyjrzeć się rysom twarzy. Mają podobny owal twarzy, uśmiech, nos, czoło i brwi.

Vanessa Paradis i Lily-Rose Depp

Była żona Johnny'ego Deppa to popularna francuska aktorka i piosenkarka. Ma ciekawą urodę, a także charakterystyczną diastemę. Jej córka Lily-Rose, która również idzie w ślady rodziców - jest aktorką i modelką, odziedziczyła niezwykłą urodę po matce. Na wspólnych zdjęciach trudno poznać, która to matka, a która córka.

Victoria Beckham i Romeo Beckham

Odkąd Romeo zadebiutował jako model w pokazie Burberry w 2012 roku, zaczęto porównywać go do matki. Nie tylko wybrali podobną ścieżkę kariery, ale też podobieństwo między nimi jest niezaprzeczalne.

Zgadzacie się, że te dzieci to klony rodziców?