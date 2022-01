Więcej informacji o rodzinie królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Księżna Kate 9 stycznia skończyła 40 lat. Z tej okazji upubliczniono trzy wyjątkowe fotografie żony księcia Williama, które trafią do Narodowej Galerii Portretów. Ujawniono, że ten dzień upłynął księżnej i jej rodzinie nie tylko na świętowaniu. Arystokraci przeprowadzili poważną rozmowę z królewskimi dziećmi. Jak zareagowali na to, co usłyszeli?

Księżna Kate w dniu urodzin wyjawiła swoim dzieciom tajemnicą dotyczącą przyszłości ich rodziny

Nie milkną plotki mówiące, że książę Karol zrzeknie się tronu na rzecz syna, księcia Williama. Wówczas księżna Kate otrzyma tytuł królowej małżonki i razem z mężem zasiądą na tronie. Ten dzień ją trapi, gdyż wie, że będą wzbudzać jeszcze większe zainteresowanie i martwi się, jak to może płynąć na ich dzieci - ośmioletniego księcia George'a, sześcioletnią księżniczkę Charlotte i trzyletniego księcia Louisa.

Jak donosi portal Woman’s Day, Kate podczas urodzin wyjaśniła dzieciom, że w przyszłości zostanie królową, a ich ojciec królem. Jak wyjawił informator, z tej wiadomości najbardziej ucieszył się książę George, który zdaje sobie sprawę z tego, w jakiej rodzinie się urodził i od najmłodszych lat jest przygotowywany do objęcia tronu.

Kiedy powiedzieli dzieciom, że Kate będzie kiedyś królową, byli podekscytowani, zwłaszcza George. Wie, że pewnego dnia zostanie królem, więc świadomość, że jego mama ma taką samą przyszłość, wydawała się go uspokajać - zdradził informator.

Myślicie, że książę Karol, który jest najdłużej czekającym arystokratą na objęcie tronu, faktycznie może z niego zrezygnować?